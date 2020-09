Souček: Jsem na nás pyšný! Není tu lepší hlavičkář, chválili ho v Anglii

Tento gól nakonec nebyl Tomáši Součkovi přiznán, West Ham se dostal do vedení 3:0 • Profimedia.cz

Tohle byste od fotbalistů West Hamu nečekali. Nevýrazný vstup do nové sezony utnul tým s Tomášem Součkem ve 3. kole Premier League proti Wolverhamptonu. Na jednoznačné výhře 4:0 měl podíl také český záložník, který hlavou po rohu poslal míč do sítě, gól byl ale nakonec kvůli teči bránícího útočníka hostů Raula Jiméneze do statistik zapsán jako vlastní. Souček se i tak dočkal ocenění a sám také chválil spoluhráče.