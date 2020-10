COVID? Dynamo bude v Boleslavi hrát. I za nemocné, velí trenér Horejš

Další odložený zápas? Jen to ne, budějovické Dynamo bude v sobotu v Mladé Boleslavi hrát. Navzdory čtyřdenní tréninkové pauze způsobené nákazou koronavirem, který se na konci minulého týdne prohnal týmem. „Nehledáme výmluvy, musíme to v Boleslavi zvládnout i za nemocné kluky,“ říká trenér David Horejš.

Čtvrteční testy ukázaly na dalšího nakaženého hráče, jenž ale vzhledem k příznakům v posledních dnech netrénoval a byl v izolaci.

I on si už zvykl na to, že v podivném roce 2020 je všechno naruby. Budějovický trenér David Horejš se někdy dává na modlení. Když po testech na koronavirus čeká na zprávu od týmového manažera Iva Táborského, doufá, že se na displeji telefonu rozsvítí: „Všichni negativní.“

Před týdnem to nevyšlo.

Kvůli třem nakaženým se minulý pátek musel odložit zápas s Bohemians a Dynamo na čtyři dny po dohodě s hygienou preventivně přestalo trénovat. „Čekali jsme, kdo ještě odpadne, a zároveň jsme si přáli, aby se to u nás nerozjelo ve větším,“ vzpomíná Horejš na temný víkend.

Jeho chlapci se znovu sešli až v úterý – a pochopitelně bez všech nemocných. Jejich jména klub nezveřejnil. „Je to komplikace, ale nejsme první a bohužel nejspíš ani poslední tým, který to potkalo,“ poví Horejš smířeně. „Nehledali jsme výmluvy, snažili jsme se z toho dostat.“

Aktuální bilance zní: čtyři nakažení hráči a jeden člen realizačního týmu. Poslední případ odhalilo čtvrteční testování. „Jedná se o člena základní sestavy, který ale kvůli příznakům onemocnění několik dnů netrénoval. Po dohodě s lékařským týmem byl již v domácí izolaci a nyní po výsledcích testů ho čeká dalších deset dnů izolace. Průběh onemocnění je u něj stejný jako u ostatních. Jeden den měl zvýšenou teplotu a pociťoval slabost a únavu. Věříme, že se stejně jako ostatní hráči dá brzy do pořádku,“ citoval klubový web budějovického PR manažera Aleše Strouhu.Dynamo v minulé sezoně coby svěží nováček překvapilo postupem do skupiny o Evropu, teď se krčí na třetím místě od konce a čeká na první vítězství. Dva body, děsivé skóre 2:10 a našlapaná marodka. Co dál? Dnes bude Dynamo hrát v Mladé Boleslavi, na Střeleckém ostrově si jinou variantu nikdo nepřipouštěl.

„Se zápasem jsme normálně počítali celý týden. I když jsem kvůli čtvrtečnímu testování dlouho nevěděl, které hráče budu moct použít,“ líčí Horejš. V telefonu zní jeho hlas unaveně i odhodlaně: „Chci věřit, že to dobře dopadne.“

Fotbalové Budějovice se vrátily v čase do letošního jara, najely na důvěrně známý nouzový režim. Hráči se doma převlékli do „pracovního“, sedli do auta a po jednom jeli na trénink. Po něm se v tréninkovém areálu na Složišti nezdržovali, kabiny zůstávaly zavřené. „Jestli chceme kvalitně trénovat, musíme i kvalitně regenerovat. Snad to takhle nebude napořád,“ doufá kouč Horejš.

Hlavní stadion na pravém břehu Vltavy hned v úterý prošel důkladnou dezinfekcí a hráči se řídí heslem opatrnost nade vše. V týdnu znali jen dvě místa: domov a tréninkovou základnu. „Bylo to nepříjemné, ale není to konec světa. Může nás to ještě víc stmelit, v Boleslavi to budeme chtít zvládnout i za nemocné kluky,“ vykládá Horejš.

Po čtvrtečním testování už ví, jak poskládat sestavu na Boleslav. Bude to perná šichta: kromě čtyř marodů chybí zraněný útočník David Ledecký, záložník Pavel Šulc i ofenzivní univerzál Mick van Buren, jenž si od začátku hostování ze Slavie v černobílém týmu ještě nezahrál. Co hůř, nejistý je start stopera Lukáše Havla. „Každé další zranění by nám ještě víc ztížilo situaci,“ uvědomuje si Horejš. „Ale snad jsme si už všechnu smůlu vybrali.“