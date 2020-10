Talent Ostrák o albánském Panenkovi: Je odvážný a těm štěstí přeje

Co říkáte na vaši trefu?

„Ten můj gól je takový bonbonek. Jsem rád za něj i za výhru. Byl jsem v rychlosti před obráncem. Jenom jsem to sekl, aby mi prošel. Pak už to bylo trošku jednodušší. Brankář vyběhl, tak jsem to dal kolem něho.“

Krásně skóroval i váš spoluhráč Kristi Qose. Čekal jste, že zahraje pokutový kop po „panenkovsku“?

„Překvapilo to myslím všechny, nejen mě. Kristi je odvážný. A odvážným štěstí přeje. Jsem rád, že to dopadlo dobře.“

Když běžel rozhodčí Pavel Královec k obrazovce, měl jste pochybnosti o jeho verdiktu?

„Bylo to fifty fifty. Nevěděl jsem, jestli to bude penalta. Ale pan Královec to pískl. Pak se ještě díval na video, takže viděl, jak to bylo. Asi jasná penalta.“

Brno - Karviná: Penalty se ujal Qose a ukázkově proměnil jako Panenka!

Vadily vám podmínky na stadionu?

„Vítr byl nepříjemný, myslím, že pro oba týmy. Ale popasovali jsme se s tím dobře. V prvním poločase jsme byli hodně zatažení, protože jsme hráli proti větru. Ve druhém se to otočilo a měli jsme trošku navrch my. I terén byl složitější. Byl měkký, tráva se hodně trhala. Nebylo to jednoduché.“

Jak důležité jsou tři body?

„Za výhru před repre pauzou jsme moc rádi. Půjdeme do ní s čistou hlavou. Hlavně jsme chtěli v Brně urvat body. Jsem velmi rád, že jsme to dotáhli do vítězného konce. Byl to vyrovnaný zápas, vůbec nic jednoduchého. Měli jsme štěstí, že jejich brankář udělal chybu, Papa (Michal Papadopulos) dobře zareagoval a šli jsme do vedení. To rozhodlo. S devíti body jsme určitě spokojení.“

Bylo hostování v Karviné dobrým krokem?

„Česká liga se hodně zvedá, je to kvalitní soutěž. V Karviné se mi hraje velmi dobře, rozumíme si. Ti kluci jsou fajn. Zápas od zápasu se nám daří rozehrávka, hrajeme lépe. Chceme v tom pokračovat a zlepšovat se. V defenzivě i v ofenzivě.“