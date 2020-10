Show zabijáků, nová role pro LK37 i nenápadný hrdina. Co ukázala Sparta?

LK37 v roli stopera

Sem tam přímo z Letné zaslechnete hlasy, že původem defenzivní záložník Ladislav Krejčí mladší jednoho dne napevno zakotví na pozici stopera. Duel s Jabloncem ukázal, že by to nemusela být vůbec špatná idea. Hlavně v prvním poločase zvládl talentovaný mladík nezvyklou roli skvěle. Byl tradičně silný v soubojích, zároveň v systému se třemi stopery uplatnil rozvahu a schopnost za pomocí konstruktivní rozehrávky zrychlit hru. Ve variantě se čtyřmi obránci už to nebylo takové, přesto si udržel dobrý standard. Do budoucna se v tomto směru Pražanům otevírají zajímavé možnosti.