ONLINE + VIDEO: Olomouc - Plzeň. Uspěje Viktoria po konci v Evropě?

Plzeňský útočník Zdeněk Ondrášek střílí na branku v zápase play off Evropské ligy proti Beer Ševě • ČTK/AP

Plzeňský záložník Pavel Bucha se snaží prosadit v utkání play off Evropské hřišti proti izraelské Beer Ševě • ČTK/AP

Hráči Hapoel Beer Ševa slaví postup do základní skupiny Evropské ligy přes Plzeň • Reuters

Šesté kolo FORTUNA:LIGY pokračuje zajímavým soubojem Olomouce s Plzní. Sigma do nové sezony vstoupila nad očekávání dobře, z dosavadních pěti utkání už má čtyři vítězství. Viktoria je na tom bodově stejně, ve čtvrtek ovšem nezvládla v Izraeli projít do skupiny Evropské ligy a je otázkou, jaké stopy to na mužstvu zanechá. ONLINE přenos i aktuální VIDEA ze zápasu sledujte na iSport.cz, výkop je v 15.30!