Pomalá a zničená Plzeň. O Guľu mám trošku obavy, přiznal Koubek

Radost Beer Ševy po brance do sítě Viktorie Plzeň v play off Evropské ligy • ČTK/AP

Radost Beer Ševy po brance do sítě Viktorie Plzeň v play off Evropské ligy • ČTK/AP

Takhle si to vůbec nepředstavovali. Plzeňští fotbalisté ztratili play off Evropské ligy, na izraelské půdě prohráli s Hapoelem Beer Ševa 0:1. Zápas českému vicemistrovi absolutně nesedl, domácí si náskok po úvodní proměněné penaltě bez větších problémů pohlídali, navíc hrozili z brejků. Viktoria druhý rok po sobě nepostoupila do skupiny evropských pohárů, což je pro ambiciózní klub ohromná rána. „Při znalosti poměrů v Plzni mám o trenéra Guľu trošku obavy,“ prohlásil po utkání ve studiu České televize někdejší trenér Viktorie Miroslav Koubek.

Plzeň by v případě postupu do základní skupiny Evropské ligy vyinkasovala minimálně 80 milionů korun, takhle o tučný balík přijde. Je jasné, že pro klub jde o ohromné zklamání, které bude ligovými zápasy, navíc kvůli koronavirové nákaze před prázdnými tribunami, jen těžko dohánět.

V Izraeli ale zápas český celek vůbec nezvládl. Po rychlé inkasované brance z penalty měli hráči spoustu času na to, aby utkání otočili. Jenže za celou dobu si nevypracovali vyloženou šanci, ani z územní převahy nedokázali nic zásadního vytěžit. Zápas tak skončil 1:0 pro domácí, kteří se radovali z postupu do skupinové fáze.

„Měl jsem pocit, že po nástupu trenéra Guľy se v plzeňské hře zlepšila intenzita. V poslední době se to ale vrací do starých kolejí. Když ztratím balon, musím ho sám chtít získat zpátky tvrdým represinkem, místo toho ale chodili domácí do nebezpečných brejků. To bylo na výkonu Plzně zarážející. Všechno bylo pomalé, nemělo to parametry,“ hodnotil trenér Miroslav Koubek.

S Viktorií získal ligový titul v sezoně 2014/2015. Jenže po mistrovské veselici nezvládl s klubem předkolo Ligy mistrů proti Maccabi Tel Aviv a u týmu předčasně skončil. „Trenér Guľa dostal druhou šanci narozdíl ode mě, já ji neměl. Vypadl jsem ve třetím předkole Ligy mistrů a to mě stálo židli,“ narazil Koubek na skutečnost, že Plzeň pod Guľou nezvládla 2. předkolo Ligy mistrů v Alkmaaru (1:3), ale dostala svou možnost napravit v Izraeli. Ani to ale nezvládla. „Tohle byla druhá nevyužitá šance. Při znalosti poměrů v Plzni mám o trenéra Guľu trošku obavy,“ přiznal.

Během následujících dní si v Plzni musí vyhodnotit, proč k pohárovému selhání došlo. Pokud se totiž hráči chtějí zlepšovat a dál se držet na nejvyšší možné úrovni, potřebují mezinárodní konfrontaci. Ta ale bude ve Štruncových sadech chybět podruhé za sebou, což se od nástupu Pavla Vrby klubu nestalo.

„Zklamání je to velké. Všichni jsme byli odhodlaní, že to zvládneme, ale bohužel jsme nepostoupili. Oni po vstřeleném gólu zalezli do bloku, my jsme se tam nedokázali dostat, dělali jsme si to zbytečně složité v křídelních pozicích, místo abychom to hned poslali do vápna,“ ohlédl se za nevydařeným představením stoper Lukáš Hejda.

„Brzký gól je vždycky rána, ale pořád to bylo na začátku, zbýval nám celý zápas. Chtěli jsme to ve druhém poločase odzadu zrychlit, dávat to do stran a pak do vápna. Měli jsme spousty standardek, které jsme ale nedokázali proměnit v gól. To nás stálo postup,“ vystihl průběh zápasu zkušený obránce.

„Měli jsme nějaké závary, ale soupeř hrál dobře, byl důrazný, organizovaný a těžko se do něj dostávalo. Když jsme hráli vabank, oni hrozili z protiútoků a my jsme přežili nějaké šance. Živili jsme do poslední chvíle naději, ale závěr jsme nezvládli. Určitě by se to nemělo stávat, ale to je fotbal,“ přidal se zklamaný záložník Pavel Bucha.

Zatímco v Alkmaaru při druhém předkole Ligy mistrů přišla Plzeň o postup (a jistotu minimálně skupiny Evropské ligy) smolně při poslední akci v nastavení a následném prodloužení, v Izraeli to týmu vůbec nevyšlo. Tahle rána bude bolet hodně dlouho...