Co přinesla výhra Slavie: otočený roh, změna rozestavení i nenávist

To vítězství moc potřebovala. Slavia po vyřazení z Ligy mistrů výsledkově zvládla náročný ligový duel na hřišti Baníku, jediný gól vstřelil z penalty Nicolae Stanciu. Jednoduché to ale mužstvo kouče Jindřicha Trpišovského – ostatně jako v Ostravě nikdy – nemělo. Navíc mohlo děkovat i rozhodčím, kteří Slezanům před akcí, jež předcházela penaltovému faulu, upřeli rohový kop. Co emočně vypjaté utkání ze slávistického pohledu ukázalo?

Na Slavii se ale Ostravané vyhecovali a předvedli nejlepší výkon v současném ročníku. Hlavně start zápasu Baníku vyšel, důrazný Tijani měl velkou šanci už ve druhé minutě. A při ligových šampionech pak stálo štěstí, když se míč po další přímočaré akci od Davida Zimy odrazil jen do tyče vlastní brány, Azevedo už mířil nad. Slezané byli hlavně v první půli lepší, své bodové konto přesto nakonec nerozšířili. „Porážka mrzí vždy a dnes o to víc, když cítíte, že i bod pro vás byl málo, a nakonec nemáte žádný,“ litoval Kozel.

Domácí reklamovali i možný útočný faul Tecla na bránícího Fleišmana, ale hlavně je namíchla situace, která předcházela dlouhému výkopu Ondřeje Koláře. Po souboji Martina Filla se Stanciem totiž měl Baník kopat roh, pomezní ovšem dal balon Slavii. Kolář jej rychle poslal do hry a dál už to znáte. „Stopeři byli po standardce u soupeřovy šestnáctky, z toho vznikla tahle situace jeden na jednoho. Ale pro reakci našich hráčů, kteří byli o rohu přesvědčeni, mám pochopení. Viděl jsem to na videu, měli jsme kopat roh,“ řekl Kozel.

Nenávist i strkanice

Když Slavia přijede do Ostravy, vypadá to vždycky podobně. Nabuzení domácí a nenávistná atmosféra, která má nezvané hosty z Prahy dostat do úzkých. V neděli to bylo stejné, a byť na stadion mohly jen dvě tisícovky fanoušků, atmosféra byla velmi slušná.

Emoce gradovaly hlavně v závěru, kdy se Baník ještě snažil vyrovnat. Tijani ve výskoku fauloval brankáře Koláře a sudí Karel Hrubeš pak měl co dělat, aby strkající se tábory vůbec dostal od sebe. Celkem udělil devět žlutých karet, všechny ve druhé půli. „Hráli jsme tu potřetí za čtyři měsíce, Ostrava byla opět hodně namotivovaná,“ podotkl Trpišovský.