Sadílek bude hostovat v Liberci! PSV Eindhoven ho může v zimě vzít zpět

Posila jako hrom. Slovan získal před náročnými boji v základní skupině Evropské ligy na roční hostování talentovaného záložníka Michala Sadílka, který výrazně Severočechům usnadní početní potíže na středu hřiště. Kluby se domluvily, že si může nizozemský PSV Eindhoven může stáhnout jednadvacetiletý talent už po polovině domluvené doby.

Ve Slovanu dostávají prostor ve středu zálohy hlavně Kamso Mara, Jakub Hromada a Michal Beran. Kvůli kumulaci zápasů hledal realizační tým vhodnou posilu, kterou nakonec našel za českými hranicemi. Klub ještě nedávno přivedl nadějného Rakušana Davida Cancolu (23), který ale podle slov Pavla Hoftycha potřebuje k lepším výkonům čas.

Sám hlavní kouč pak po utkání s kyperským APOELem přiznal, že je ve hře i návrat Tomáše Malínského ze Slavie. Rychlonohý záložník už v neděli sledoval z tribuny stadionu U Nisy vítězství Liberce 3:0 nad Příbramí. „Umím si představit, že by se vrátil. Není ve Slavii tolik využitý, byla by to pro nás ta pravá posila, která by se nám hodila. To stejné platí i pro Oscara, kterého však Jindřich Trpišovský může využít na více postech. Naopak u Tomáše by měla být reální šance, že by nám přišel pomoct."

Zatím u Sadílka je podle informací Sportu vše administrativně dotaženo, příchod Tomáše Malínského v tento okamžik zůstává pravděpodobný, leč oficiálně nestvrzený. Pro Slovan se jedná o celkovou dvanáctou (případně třináctou) posilu během končícího přestupového období.

Přišli do Slovanu: Jakub Jugas, Mohamed Tijani, Daniel Kosek, Michal Beran, Júsuf Hilál, Jakub Hromada, Jan Matoušek (všichni hostování ze Slavie), Michael Rabušic, Jhon Mosquera, David Cancola (všichni volní hráči), David Csáno (Trnava), Lukáš Sadílek (hostování z PSV Eindhoven)

Odešli ze Slovanu: Tomáš Malínský, Jan Kuchta, Ondřej Karafiát, Michal Beran (Slavia), Alexandru Baluta (Puskás Akadémia), Matěj Hybš (FC Viktoria Plzeň), Achmed Alibekov (konec hostování - Dynamo Kyjev), Martin Zeman (BB Termalica Nieciecza), Olivier Vliegen (hostování - FC SB Vlašim)