Reakce ligových klubů: Fotbal jde příkladem. Přerušení nechápeme

Kluby FORTUNA:LIGY se jen těžko smiřují se čtvrtečním přerušením soutěže ze strany ministerstva zdravotnictví. Oddíly investovaly miliony do testů, teď jim ale vláda zakázala po repreprauze znovu vyběhnout a výjimky v domácí soutěži neexistují. „Znamená to velký problém z ekonomického i sportovního hlediska,“ připouští třeba manažer Plzně Adolf Šádek a rozhodně není sám.

„Vzhledem k tomu, jak velké finanční prostředky jsme v uplynulých měsících investovali do testování a dalších hygienickych opatřená, je pro nás zastavení soutěže naprosto nepochopitelné a zároveň pro nás znamená velký problém z ekonomického i sportovního hlediska.“

Fotbal byl hozen do jednoho pytle s dalšími sporty, vadí Teplicím

Fotbal byl hozen do jednoho pytle s dalšími sporty, vadí Teplicím • Foto Pavel Mazáč/sport

„Nesouhlasíme s přerušením soutěže, protože profesionální fotbal od začátku jde příkladem všem ostatním sportovním odvětvím. Nastavil striktní pravidla, jejichž dodržování stálo kluby nemalé finanční prostředky a i díky tomu se zatím celá soutěž hraje až na malé výjimky bez zádrhelů. Nynějším nařízením a zastavením všech sportů, včetně profesionálního fotbalu, byly kluby hozeny do jednoho pytle s jinými sporty, kde k těmto opatřením nedocházelo. Věříme, že Vláda ČR zváží výjimku po FORTUNA:LIGU a podaří se tento stav ještě zvrátit, ač to nyní ministr zdravotnictví vyloučil.“

„V žádném případě aktuální epidemiologickou situaci nepodceňujeme. Ale právě proto jsme stejně jako ostatní kluby vynaložili značné finanční prostředky do preventivních opatření, zejména pravidelného testování tak, abychom případnému šíření infekce v našem klubovém prostředí zabránili. V neposlední řadě na přijatá opatření doplatili naši fanoušci, kteří na fotbal mohli jen ve velmi omezeném počtu. Nákaza se v našem klubovém prostředí díky tomu nešíří. Fotbalové prostředí, v němž se naši hráči pohybují, a hrají v něm svá utkání, se i díky tomu ukazuje jako nijak rizikové. Z tohoto pohledu odkladu ligových zápasů nerozumím.“

AC Sparta Praha

„Jsme nepříjemně překvapeni. Zejména s ohledem na to, že profesionální fotbal z vlastních zdrojů vydal obrovské finanční prostředky na to, aby se hrálo. Letmým odhadem jde mluvit o desítkách milionů korun, možná i nižších stovkách, které fotbal vydal na to, aby byla zachována kontinuita soutěží. Profesionální fotbal v České republice byl díky nim už na jaře schopen jako jeden z prvních obnovit činnost. Procenta pozitivních testovaných hráčů, členů realizačních týmů a ostatních lidí z klubů svědčí o tom, že bublina, kterou profesionální fotbal vytvořil, je funkční. Z toho pohledu je přerušení soutěží nepříjemné překvapení.“

Ondřej Kasík, ředitel komunikace