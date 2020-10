Parťák Brabec o Polomově konci: Ve Spartě mě ohrozil, měl víc talentu

Váleli spolu ve sparťanské mládeži. Zažili úspěšné EURO do 19 let v roce 2011. Jenže zatímco Jakub Brabec se vyšvihl mezi opory Sparty, podíval se do ciziny a probil se až do reprezentace, jeho bývalý spoluhráč Roman Polom musí v 28 letech kariéru zapíchnout. O trpkém konci promluvil v otevřeném rozhovoru pro iSport.cz . Jak na jeho konec nahlíží kamarád a současný stoper Plzně?

Když Roman Polom dorazil ze Sokolova do sparťanské mládeže, mohli na něj někteří noví spoluhráči z ročníku 1992 koukat skrz prsty. Ve strahovské akademii měli silnou partu. Pohromadě spolu byli delší čas osobnosti jako Pavel Kadeřábek, Ladislav Krejčí, Jiří Skalák, Adam Jánoš či Jakub Brabec.

Jakmile však sokolovský rodák vstoupil na hřiště a kopl do balonu, všichni zpozorněli. „Od první chvíle jsem se cítil hodně ohrožený,“ vybavuje si Brabec první vzpomínky na Poloma. „Roman přišel v žácích a byl talentovanější než já. Technicky daleko lepší. I proto nikomu nebylo divné, že přišel nějaký kluk ze Sokolova,“ říká obránce Plzně.

I Polom na začátky ve Spartě rád vzpomíná. Při rozhovoru pro iSport.cz několikrát na toto téma zabrousil. „Na tréninku jsme se strašně řezali. Prohrát s Kadeřem a Krejčím? To neexistovalo! Jakmile ale skončil trénink, měli jsme úžasnou partu a pohodu.“

Brabec se s Polomem potkal ve sparťanském áčku na startu sezony 2014, ale ještě předtím absolvovali úspěšné EURO do 19 let v Rumunsku v roce 2011, kde Češi pod vedením Jaroslava Hřebíka došli až do finále, kde podlehli Španělům. Jak plzeňský stoper vzpomíná, Polom nikdy nic neošidil. „Byl to velký profík. Vždycky šel příkladem. O to smutnější je, že mu zdraví neumožnilo se rozvíjet dál, aby všem ukázal, jaký je fotbalista,“ mrzí Brabce.

I když Polom kvůli chatrnému zdraví musel tradiční zimní fotbálky s kamarády z ročníku 92 ukončit, stále je se svými někdejšími spoluhráči v kontaktu.

„Jsem rád, že se dál vídáme. Zrovna nedávno jsem jej potkal – už jako fotbalového agenta – a jsem rád, že se u fotbalu drží. Přeji mu, aby se mu dařilo ještě lépe, než tomu bylo ve fotbale. Je to kluk, kterého vždycky rád uvidím,“ dodává Brabec.