Prymula připustil ligový restart. Fotbal věří v šanci, omezí termíny i VAR

„Jednáme o tom, že by ligové zápasy, a bude se to týkat opravdu jenom nejvyšších soutěží, mohly fungovat za předpokladu pravidelného testování. Tam jednání ještě probíhají. Bez diváků logicky,“ uvedl na dotaz ČTK ministr zdravotnictví Roman Prymula .

To znamená šanci pro restart fotbalové FORTUNA:LIGY. Podle informací Sportu se uvažuje o opětovném spuštění pouze u nejvyšší soutěže, druhá liga by vzhledem k finanční náročnosti nesplnila podmínku pravidelného testování.

„Snažíme se vyjednávat a věříme, že náš zodpovědný přístup se vyplatí,“ sdělil Sportu šéf LFA Dušan Svoboda. Aby vyšel fotbal vstříc požadavkům ministerstva zdravotnictví, uvažuje o odehrání všech zápasů jednoho kola v jeden den, což by vzhledem k personální náročnosti znamenalo dočasné hraní bez přítomnosti VAR.

Nejbližší možný termín spuštění ligy, ve který zástupci LFA doufají, je víkend 31. října až 1. listopadu.

Vláda od 12. října zrušila volnočasové i profesionální aktivity sportovců. Týká se to i první fotbalové ligy a hokejové extraligy, které se do té doby mohly hrát bez diváků. Výjimku dostali fotbalisté pražské Sparty a Slovanu Liberec pro zápasy Evropské ligy, tenisový turnaj WTA v Ostravě a další mezinárodní akce, galavečer MMA v Brně. Obecný zákaz sportovních soutěží zatím platí do 3. listopadu, do kdy má též platit nouzový stav, nicméně se dá očekávat delší trvání zásadních restrikcí.

Na dotaz ČTK, kdy by se mohlo znovu začít hrát, Prymula poznamenal, že se nejdříve musí prodiskutovat model v návaznosti na nová opatření. Vláda totiž od čtvrtečních 6:00 do 3. listopadu nařídila omezení pohybu a omezila kontakty na setkávání nejvýše dvou lidí, pokud nejsou ze stejné domácnosti.

Dosud mohli fotbalové týmy a další profesionální sportovci plnohodnotně trénovat venku. Z dosud platného opatření o omezení shromažďování na maximálně šest lidí totiž byly vyjmuty osoby v zaměstnání a společně vykonávající podnikatelskou činnost.

„Tady z logiky věci je mnohem větší problém. Znamená to, že už není možné hrát třeba fotbal venku, protože tady je omezení dvou osob. Bude muset být výjimka právě pro profesionální sportovce,“ dodal ministr.