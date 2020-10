Haškova zástupkyně: Hráči tu nejsou chránění. Chce zahraniční tribunál

Od konce ledna letošního roku se táhne spor mezi Martinem Haškem a pražskou Spartou. Od záložníkova neodcestování na soustředění, přeřazení do B-týmu, jednostrannou výpověď, došla tahanice až ke Sboru rozhodců FAČR. Ten v pátek rozhodl, že Hašek musí pražskému klubu zaplatit téměř 22 milionů korun. „Bohužel jsem zas až tak překvapená nebyla. Trošku jsme s tím počítali,“ uvedla Markéta Vochoska Haindlová, která Haška zastupuje. Hráč se proti verdiktu dle informací iSport.cz odvolá.

„Když by Martin věděl, kam se kauza dostane, nešel by do toho,“ pronesl ve studiu Vladimír Šmicer, bývalý reprezentant a ikona Slavie či Liverpoolu. Na to mu ale Vochoska Haindlová okamžitě odvětila: „To se pletete. Co mu zbývalo. Byl přeřazený jako profík do béčka. Kvůli tomu, že neodletěl na soustředění. Neletěl, protože probíhala jednání s klubem, kam měl přestoupit, s Maccabi Haifa.“

Fotbalistova zástupkyně zmínila rovnou i dohodu mezi hráčem a tehdejším trenérem Sparty Václavem Jílkem. „Potvrdil, že se s Martinem bavili o možnosti, že neodletí. V den odletu na soustředění s sebou neměl Martin ani věci, to o dokladech je nesmysl, protože občanku s sebou nosí. S odletem nepočítal. Počítal s tím, že ho Sparta pustí, že odejde. Nakonec je třeba říct, že ho Sparta na Maccabi pustila. Tam se ale nedohodli, protože se nepotkávaly finanční částky,“ dodala.

Vochoska Haindlová má nyní jasný cíl. „Martina vnímám jako statečného kluka, který si minimálně zaslouží, aby se dostal k zahraničnímu tribunálu, který bude rozhodovat podle mezinárodní judikatury. České předpisy to už v tuto chvíli umožňují, v momentě, kdy klub dluží hráči dva měsíce výplatu, kdy se snaží změnit podmínky smlouvy, což přesně se tady v tomto případě stalo. Byť máme hráčskou asociaci, tak třeba s NHLPA (Hráčská asociace NHL) se to nedá srovnávat, hráči jsou tady v naprosto neproporčním zastoupení,“ konstatovala.

Své tvrzení propojila s pátečním ortelem. „Krásně to ukazuje rozhodnutí, které nám přišlo v kauze Martina Haška. Sbor rozhodců tam říká: ‚Podle judikatury CASu (Rozhodčí soud pro sport) nepůjdeme. Tady hráči nejsou v zaměstnaneckém poměru, tady jsou OSVČ a nebudeme aplikovat švýcarské právo.‘ Hráči tady nejsou tak chránění. Jsme jedna ze čtyř zemí (ČR, Rumunsko, Slovinsko a Chorvatsko) na světě, kde hráči nemají zaměstnanecký poměr, kde nemají kolektivní smlouvu, nemají své zastoupení na FAČR a kde nemají arbitráž,“ upozornila Haškova zástupkyně.

Sám Hašek je již téměř rok bez fotbalového zápasu. „Trénuje. Znáte rodinu Hašků. To jsou všichni blázni do sportu. Tam si to tatínek pohlídá, že Martin trénuje. Ale já myslím, že on má i v sobě velkou disciplinu,“ konstatovala Vochoska Haindlová.