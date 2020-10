Hašek k hrozbě soudem: Pokud to byla náhoda, rozhodcům se omlouvám

Připomíná to ping pong, v němž akce jedné strany okamžitě vyvolá protiakci té druhé.

V pátek byl zveřejněn verdikt Sboru rozhodců ve sporu Sparty s Martinem Haškem mladším, v němž byla výpověď hráče označená za neoprávněnou a navíc dostal za povinnost uhradit klubu škodu 800 tisíc eur (přes 20 milionů korun).

Martin Hašek starší, otec fotbalisty, druhý den v rozhovoru pro iSport.cz a deník Sport komentoval rozsudek velmi ostrými slovy.

„Jsou to zhruba dva měsíce, co jsem pár kamarádům řekl, že mám informaci, jak to dopadne – včetně přesné částky. A přesně tak to dopadlo. Za český fotbal jsem doufal, že to nebude pravda, že není možné, aby někdo věděl rozsudek dřív, než vznikne. Ale bohužel se naplnil scénář, který zcela zapadá do českého fotbalu řízeného agentem StB a jeho nohsledy,“ řekl v něm mimo jiné.

To si sbor rozhodců, potažmo FAČR, nenechaly líbit, a sotva pár hodin po zveřejnění rozhovoru vyvěsily na svazové stránky prohlášení, v němž se proti vyjádřením Haška staršího důrazně ohradily.

„Nezpochybnil tím pouze integritu a nezávislost tohoto orgánu jako celku, ale též integritu a nezávislost jednotlivých rozhodců. Pana Haška st. tak Sbor rozhodců FAČR vyzývá k tomu, aby neprodleně předložil důkazy pro svá tvrzení, v opačném případě se proti jeho nařčení bude bránit soudní cestou,“ stojí v komuniké.

Čtrnáctinásobný reprezentant a bývalý trenér Sparty či Bohemians proto v pondělí doručil do redakce iSport.cz následující vyjádření: „Před zhruba dvěma měsíci jsem dostal z velmi věrohodného zdroje informaci o výsledku budoucího prvoinstančního zasedání sboru rozhodců FAČR ve sporu mého syna Martina se Spartou Praha. Konkrétně, že Martin prohraje a náhrada škody bude 800 tisíc eur. Že jsem informaci měl, může potvrdit dostatečné množství svědků, kterým jsem se s touto informací svěřil. Je tedy logické, že když byl v pátek 23. října 2020 zveřejněn rozsudek se stejnou částkou, nemohlo mě nenapadnout, že to není pouhá náhoda, shoda okolností. Pokud však ano, tak se tímto prohlášením sboru rozhodců FAČR omlouvám. Martin Hašek st.“