Svoboda: Restart chceme už o víkendu. Zpřísnění si neumím představit

Oddechl jste si, že vláda odsouhlasila návrat na trávníky?

„Ano. Je to skvělá zpráva nejen pro mě, ale hlavně pro fanoušky, naše partnery a pro samotné kluby, těším se na to, že o víkendu se zase rozběhne FORTUNA:LIGA. Doufám, že stejně tak i druhá nejvyšší soutěž.“



Podmínkou ministerstva zdravotnictví pro restart je plošné testování a dodržování hygienických pravidel. Pojede fotbal ve stejném režimu jako před nucenou pauzou?

„V úterý budeme mít jednání se zástupci ministerstva zdravotnictví. Upřímně, moc si neumím představit zpřísnění podmínek. Ale pakliže nějaké požadavky tímto směrem budou, budeme hledat cestu, jak je splnit, nikoliv obejít.“



Co se týče nastavení hygienických pravidel, je fotbal dáván za vzor ostatním sportovním odvětvím. Dá se očekávat, že k zásadnímu rozporu nedojde?

„Nechtěl bych to předjímat, nicméně LFA se v podstatě od začátku vypuknutí koronakrize snažila jít v nastavení opatření na samou hranu toho, co považujeme za akceptovatelné a splnitelné. Nikdy jsme se nesnažili si věci zjednodušit, něco obcházet. V tomto budeme pokračovat, chceme být vzorem pro ostatní sporty, chceme se chovat maximálně zodpovědně hlavně vůči hráčům i za cenu, že to kluby stojí peníze. Naším cílem je, aby se uvnitř komunity profesionálních klubů vir nešířil.“



Chcete ligu odstartovat o nadcházejícím víkendu?

„Přesně tak. Je to důležité z hlediska národní reprezentace, aby před příjezdem na sraz měli hráči za sebou nějaký soutěžní zápas. Další záležitosti budeme diskutovat s kolegy na Ligovém výboru.“



Diskutovat termínovou listinu?

„Ano. V zásadě jde o to, zda se pokusíme maximálně nahustit program do Vánoc, abychom měli možnost mít alespoň krátkou zimní přípravu. Anebo půjdeme opačnou cestou a budeme hrát vlastně bez zimní přípravy pořád dál až do konce sezony. O těchto věcech se povede intenzivní debata.“

„Takový je plán. Pakliže taková možnost bude, chceme mít více hracích dní. Limitem je reprezentační přestávka. Minimálně první liga se nemůže hrát v pondělí. Záleží na rychlosti, kdy dostaneme povolení. A také se musíme domluvit s vysílateli ligy na schématu o tomto víkendu.“„Teoreticky to možné je, ale je otázkou, zda splníme podmínku plošného otestování týmů. Je pondělí večer, všechno vyžaduje čas, testovací kapacity jsou vytížené. Informace o možnosti trénovat a hrát je stará několik desítek minut.“

Liga eviduje dva odložené zápasy před zastavením soutěží (Slovácko – Příbram, České Budějovice – Bohemians). Je možné, vzhledem k nabitému programu, je odehrát během reprezentačního okna?

„To bude asi složité. Dotčené týmy mohou mít hráče v reprezentačních nominacích. Spíš vidím variantu odehrát zápasy v termínech, které jsou vyhrazené pro evropské poháry.“



Definitivně je složená nová komise rozhodčích, v níž zasedne Tomáš Bárta, Jan Zahradníček a Jiří Kureš. Jak složitá diskuse se vedla o posledním jménu?

„Nebudu zastírat, že několik adeptů, které jsme v té souvislosti oslovili, angažmá odmítli. Jsem přesvědčený, že současná trojice pověřených lidí je dostatečně kvalitní a erudovaná. Snad bude mít důvěru klubů a provizorní dobu do ustavení plnohodnotné komise se nám podaří zvládnout bez problémů.“



Jiří Kureš byl členem rozpuštěné komise a je silně spojovaný s érou Romana Berbra. Jste s jeho účastí v komisi plně ztotožněn?

„Otevřeně říkám, že v jeho případě nešlo o první volbu. Z druhé strany je důležité mít v komisi pravidlového experta, což pan Kureš splňuje.“