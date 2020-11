Csaplár reaguje na Koubka: Uráží mě to. Trenéři, co v Evropě naříkají? Srabi!

Víc než chybující rozhodčí mu vadí trenéři a týmy, které z jejich omylů těží. Dlouhodobě a systematicky. „Nemůžete mít doma zametenou cestu. Pak přijdete do Evropy a vidíte, jak to vypadá,“ ukazuje Josef Csaplár v rozhovoru pro iSport Premium na příkladě aktuálních výsledků českých pohárových zástupců.

Co na vyjádření Miroslava Koubka říkáte?

„Nevím, v jakém kontextu to pan Koubek řekl. Jeho vyjádření jsem nečetl u vás v novinách ani v televizi, tyhle věci sleduju minimálně, takže jste mě tím zaskočil.“

CO ŘEKL MIROSLAV KOUBEK „Tu práci jsem dělal třicet pět let, vždycky jsem to vnímal jako korupční prostředí. Když děláš slabší klub, tak jsi často bit, pereš se s rozhodčími, jsi bezmocný. Když děláš lepší klub, což se mi v kariéře také podařilo, jsi jen výjimečně bit, nemáš problémy a jsi rád. Za deset minut poznám, jestli je rozhodčí pro mě, nebo proti. Ale děláme ze sebe blbce, protože jsme v nějakém prostředí, klubu a tak dále. Je to složitá otázka, ale já říkám, že všichni máme máslo na hlavě, všichni jsme to věděli.“

Zdroj: Tiki-Taka

Řekl to v kontextu s aktuální kauzou Romana Berbra a spol., v níž jde o ovlivňování zápasů prostřednictvím rozhodčích. Prý je fotbal korupční prostředí a v tomto směru mají máslo na hlavě všichni trenéři.

„Na první dobrou mě ten výrok uráží. Řekl bych: Mirku, ty jdi do háje zelenýho.“

Překvapilo vás, že to řekl zrovna on?

„Bez komentáře. To je na dlouhé povídání. Teď mám třeba i chuť na to říct větu rozvitou.“

Tak sem s ní.

„Nechci Romana Berbra obhajovat, nejsem členem jeho fanklubu a on určitě není členem mého fanklubu. Ale představa, že veškeré zlo v českém fotbale je on a po jeho odchodu tu bude rajská zahrada, nemůže být dál od pravdy. Pokud