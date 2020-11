Vetchý: Ve fotbale nejde mluvit otevřeně! Proč? Koubek vysvětloval

České fotbalové prostředí prochází třeskem. Odstartovalo ho vzatí Romana Berbra, temného muže tuzemské kopané, a dalších jeho spojenců do vazby. Řada lidí ve FAČR následně opustila své pozice a toto dění je vnímáno jako příležitost na změnu. Blíží se volby do vedení fotbalových okresů, krajů a dojde i na celorepublikovou valnou hromadu, kde se rozhodne o předsedovi asociace. „Teprve volby ukážou, do jaké míry je šance, aby se s tím skutečně pohnulo,“ pronesl v pořadu Tiki Taka na O2 TV Sport herec Ondřej Vetchý, mimo jiné představitel Jirky Luňáka z filmu a seriálu Okresní přebor. Na srdci toho měl opravdu mnoho, včetně dotazu, proč trenéři neříkají pravdu.

Fotbal mu není lhostejný, už jen kvůli tomu, že jde o sport, kterému se věnuje největší počet lidí a jsou v něm velké peníze. I proto je podle herce Ondřeje Vetchého smutné, že lidé, kteří z altruistických pohnutek chtějí sloužit sportu, fotbalu, jsou velmi často vytěsňováni někým ambiciózním, někým, kdo něco sleduje. „Je příšerné, že se ve fotbale, jelikož je tak masivní, kumuluje největší počet lidí, kteří nemají charakter, jsou bez sociální inteligence, co mají pocit, že fotbal má sloužit jim a ne lidem,“ uvedl Vetchý v pořadu Tiki Taka na stanici O2 TV Sport.

Blížící se volby na všech úrovních fotbalu jsou velkou šancí na revoluci, která by mohla prohnilé prostředí, zejména v kontextu událostí kolem Romana Berba a jeho lidí, očistit. „Zaráží mě, že lidi z venku, jako třeba já, přestože nemáme přímý vhled, tak si dokážeme dosadit realitu do takové míry, že jsme schopni to vyhodnotit. Všichni, co jsou na svazu a ve vedení fotbalu, tak o tom museli vědět naprosto zřetelněji, než já. Jestliže všichni nepoloží funkce a nedají je k dispozici, znamená to, že to nedělají kvůli fotbalu, fair play, pro potěšení, ale dělají to kvůli sobě,“ zdůraznil.

Vetchý nicméně poukázal také na to, že se může volbami odkrýt jiná věc. „Mohou ukázat, že vnímání tohoto stavu se ve fotbale stalo normativním. Odhalí, do jaké míry je šance, aby se s tím skutečně pohnulo. Když budou zvoleni stejní lidé, ukáže to, že problém je tak zakořeněný, že nemá řešení,“ upozornil.

Rodák z Jihlavy, jenž proslul mimo jiné i rolemi z fotbalového prostředí ve filmech Kožené slunce, Okresní přebor – Poslední zápas Pepika Hnátka či seriálu Okresní přebor, vidí naději v tom, že všichni začnou říkat pravdu. Což je problém nejen fotbalu, ale celé společnosti.

„Slušný člověk ve fotbale, je-li třeba trenér, tak nemůže mluvit otevřeně. To, že jsme si přestali říkat pravdu, je tragédie. Všichni voláme po tom, aby vláda říkala pravdu. Ve fotbale to nejde. Pojďme si to pojmenovat: proč to nejde?,“ obrátil se Vetchý na Miroslava Koubka, bývalého trenéra Plzně, Baníku či Slavie.

Zkušený kouč měl jasné vysvětlení. „Musíš v tom žít. Tu práci jsem dělal třicet pět let, vždycky jsem to vnímal jako korupční prostředí. Když děláš slabší klub, tak jsi často bit, pereš se s rozhodčími, jsi bezmocný. Když děláš lepší klub, což se mi v kariéře také podařilo, jsi jen výjimečně bit, nemáš problémy a jsi rád,“ konstatoval Koubek.

„Žádný z nás neřekne: ‚Dneska jsem vyhrál, protože mi rozhodčí pomohl. Soupeř si nezasloužil porážku, byl poškozený.‘ Nikdo to neřekne! A jsou tady větší trenérská jména než já a nikdy se tak nevyjádřila. Řeknou: ‚Já to mám daleko, neviděl jsem to, od toho je tam sudí.‘ Ano, všichni jsme strkali hlavu do písku, ale jaká je naše vina za to prostředí? Suďte nás. Že v tom pracujeme, je to naše vina? Jsme determinováni do toho prostředí, pracujeme v tom. Také jsme byli srabi, uznávám. Za deset minut poznám, jestli je rozhodčí pro mě, nebo proti. Ale děláme ze sebe blbce, protože jsme v nějakém prostředí, klubu a tak dále. Je to složitá otázka, ale já říkám, že všichni máme máslo na hlavě, všichni jsme to věděli.“