Jablonec bez trenérů! Rada a spol. jsou před restartem v karanténě

Velká nepříjemnost potkala Jablonec před pátečním restartem FORTUNA:LIGY s Brnem. Výsledky testů odhalily podle informací iSport.cz nákazu virem COVID-19 u kompletního realizačního týmu v čele s hlavním trenérem Petrem Radou! Do desetidenní karantény byli umístěni i jeho tři nejbližší spolupracovníci, asistenti Zdeněk Klucký s Jiřím Vágnerem plus trenér brankářů Libor Macháček.

Kdo tedy bude večer proti Zbrojovce šéfovat střídačce? Oficiálně podle všeho Džimis Bekakis, kouč mládeže. Ten jediný má licenci A. Fakticky ale povede mužstvo Jaroslav Vodička z B-týmu, po ruce bude mít asistenta Radka Čížka.

Dvaašedesátiletý Rada na utkání nesmí, bude se dívat v televizi a udílet pokyny přes telefon. Už během dne měl podezření, že nákaze neunikne. Necítil se úplně dobře. Ráno absolvoval s celým týmem testy. „Bolí mě záda, nejsem ve své kůži. Měl jsem trošku zimnici, teplotu ne. Ráno jsem byl píchlej. Pokud z toho vypadnu, bude to pro mě osobně nepříjemné, ale nedá se nic dělat,“ hlásil. Pár hodin na to se dozvěděl, že je opravdu pozitivní.

Výraznější příznaky však nemá, přetrvává jen bolest zad. Hlavou se mu honí, jak to jeho svěřenci zvládnou. „Hlavně, ať na to nemyslí,“ přál si Rada ve čtvrtek pozdě večer. „Věřím, že kluci jako Hübschman nebo Považanec si to na hřišti pohlídají. Vědí, co máme hrát,“ dodal. Jablonec musí na příští dny postavit provizorní trenérský štáb. „Naštěstí je pak repre pauza,“ oddechl si kouč.

Velké problémy má i soupeř. Zbrojovka dorazí na sever Čech minimálně bez šesti nakažených hráčů.