Beneš, nebo Poulolo. Olomouc hledá Jemelku č.2, kdo má do sestavy blíž?

Tři roky to nemusela Olomouc vůbec řešit. Levý stoper? Tam měl místo díky spolehlivým výkonům jisté Václav Jemelka. Od chvíle, kdy ho trenér Václav Jílek v červenci 2017 vytáhnul do ligy, hledala Sigma parťáka spíš k němu. Po jeho odchodu do Lovaně je však nyní na Andrově stadionu tématem číslo jedna, kdo ho nahradí. „Buď Beneš, nebo Poulolo,“ říká kouč Radoslav Látal. Který z nich interní hanácký souboj vyhraje? V zamčené části článku najdete i obsáhlý rozhovor s olomouckým trenérem před ligovým restartem, pohled redaktora deníku Sport Michala Kvasnici a přehled všech variant, jež Látal do středu obrany má.

Dynamika, charakter, spolehlivost, konstruktivní rozehrávka levou nohou, důraz, úspěšnost v soubojích... Všechny tyto atributy měla Olomouc ve Václavu Jemelkovi poslední tři sezony, o spoustu z nich však nyní z důvodu odchovancova odchodu do Belgie přichází.

„Delší dobu jsem měl náznaky, že Venca může odejít, ale půjde o velký zásah do sestavy. Bude to ztráta,“ přiznává na rovinu trenér Sigmy Radoslav Látal, jenž měl měsíc na to, aby vybral náhradu, která vytvoří dvojici s kapitánem Romanem Hubníkem. „Vedle něj se hraje každému dobře, protože on si vás diriguje, mluví, hodně pomáhá. Takže věřím, že si s Vaškovým odchodem poradíme.“ Na papíře existují čtyři varianty, ale reálné jsou jen dvě: Vít Beneš, nebo Florent Poulolo. „Bude to jeden z nich, je to vyrovnaná dvojice,“ naznačuje kouč složité rozhodování.

Právě zářijový příchod 23letého Francouze ze španělského Getafe byl definitivní pohnutkou pro Jemelkův přesun do Lovaně. Nabízí se tedy, že