Zklamaný Kováč po další prohře: Ve finální fázi jsme krkolomní a zbrklí

Jak porážku 0:1 na hřišti Pardubic hodnotíte?

„V prvním poločase jsme si nedali moc prostoru, bylo to vyrovnané utkání, minimum šancí. O přestávce jsem apeloval na kluky, že mají být trpěliví, že to bude o jednom gólu. Když nás Vilda Fendrich zachránil fantasticky od inkasování, myslel jsem si, že to bude moment, který nás nakopne, ale bohužel přišla další standardka a hráč Pardubic skóroval z jedenáctky placírkou, což je pro mě absolutně nepochopitelné. My při své šanci, kdy šel Venca Juřena sám na bránu z boku, ani nevystřelíme, pořád někoho hledáme. Ve finální fázi máme strašné problémy, vůbec se netlačíme do zakončení. Je to krkolomné a hrozně zbrklé.“

Proč jste podali tak chladný výkon?

„Jak jsem říkal, položila nás jedna standardní situace. Pardubice se pak po ztrátě míče vracely sprintem a už to pro nás bylo složité. Nedokázali jsme se tam dostat.“

SESTŘIH: Pardubice - Opava 1:0. Tischler vystřelil Pardubicím vítězství nad Opavou 1:0 Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Jedna střela na bránu, není to málo?

„Je to strašně málo. My prostě nestřílíme, furt to obehráváme, hrajeme jakoby na krásu. Je to náš problém.“

Navíc musíte hráče nabádat k náběhům. Čím si to vysvětlujete?

„Vždy říkám, že musíme probíhat, být nároční, chodit za obranu. Plnili jsme to jen na začátku druhého poločasu a pak už jsme to dělali málo. Proto jsem tam dal i Pikula, aby to víc rozběhal, ale už jsme se do ničeho nedostali.“

Souhlasíte s tím, že tohle by na záchranu nestačilo?

„Určitě to byl vlažný výkon a já jsem z něj zklamanej.“