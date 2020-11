Žolík Zajíc nadchl sólem v Příbrami: Tohle se mi ještě nepovedlo

Roman Potočný oslavuje svou trefu do sítě příbrami • Pavel Mazáč / Sport

Mohl jste prožít dokonalejší zápas?

„Asi ne. Jsem strašně rád za výhru i za dva góly. Splnil jsem to, kvůli čemu mě trenér poslal na hřiště.“

Hlavně druhý gól byl exkluzivní, takhle jste si to naplánoval?

„Viděl jsem, že všichni probíhají, tak jsem pokaždé zasekával. Vyšlo to krásně, jsem za to rád. Možná se mi tohle někdy povedlo na tréninku, ale v zápase ještě ne.“

Příbram - Baník: Úplně volný Zajíc využil nešťastného odrazu, 0:1!

Pomýšlel jste i na hattrick? Měl jste na něj.

„Pomýšlel, ale 4:0 je krásný výsledek. Příbram dlouho dobře bránila v bloku o deseti hráčích. Těžko se nám tam dostávalo, ale naštěstí jsme ve druhé půli docela brzy dali gól a pak už to soupeř musel trochu otevřít. Díky tomu jsme přidali další branky.“

Váš tým má za sebou pohnuté dny. Bylo pro vás něco jinak, když místo pozitivně testovaného trenéra Luboše Kozla musel zaskočit kouč béčka Ondřej Smetana?

„Trenér Kozel byl na přípravě on line, všechno nám říkal, jako kdyby tam byl s námi. Nebyl v tom žádný problém.“

Myslíte si po povedeném zápase v Příbrami na základní sestavu?

„To je spíš otázka na trenéra. Příště hrajeme na Slovácku, odkud jsem do Baníku přišel, takže doufám, že budu hrát a že zase zvítězíme.“

