Teplice v krizi. Trenér je první na ráně, ale já mám řešení, říká Hejkal

Pět proher a dvě výhry. To není účet, kterým by se „skláři“ z Teplic chtěli po sedmi kolech FORTUNA:LIGY chlubit. Trenér Stanislav Hejkal si to moc dobře uvědomuje. „Uvidíme, jak se k tomu postaví vedení, nicméně já nic nevzdávám. Recept na to, jak z toho ven, mám,“ namítl po překvapivé nedělní prohře 1:2 s oslabeným Libercem .

Čím si to vysvětlujete?

„Takový liberecký tým musí Teplice za každou cenu porazit. Byli jsme aktivní, trefili tyčku. A z protiútoku jsme dostali ze standardky gól. Oklepali jsme se, vyrovnali a dobývali zaparkovaný autobus. Bohužel jsme hrubou chybou dovolili Slovanu opět vstřelit gól. Pak jsme nedokázali jejich val překonat. Nedali jsme šance a zahodili penaltu. Nevím, co k tomu víc říct.“

Především Lukáši Marečkovi zápas nevyšel. I proto byl střídaný?

„Nebyl to jeho den. My se dlouhodobě potýkáme s tím, že nám chybí stopeři. Lukášovi se to tentokrát nepovedlo. Ani Heidenreich neměl svědomí čisté. Jejich výkonnost nebyla taková, jakou jsem očekával. Chtěl jsem od nich, aby měli odzadu kreativní rozehru, protože jsme čekali, že Liberec bude zalezlý. Bohužel, Lukáš si nevěřil už od začátku. Pomalu rozehrával. Mrzí mě to i za něj, protože jsem byl já hlavním aktérem jeho příchodu.“

SESTŘIH: Teplice - Liberec 1:2. Zářil Knobloch, Řezníčkovi chytil penaltu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Je řešení vrátit ho do zálohy?

„Souhlasím, že by to řešení být mohlo, ale nesmíme zapomenout, že právě jeho zatažením do obrany jsme využívali Lukášovy kreativní schopnosti pro rozehrávku a soupeře jsme tím překvapovali. Navíc si myslím, že hráče do středu zálohy máme. Žitný, Trubač, Fortelný, Kučera, to jsou velmi dobré varianty.“

Nepodcenili hráči oslabeného soupeře?

„Byl jsem na ně s tímto apelem až otravný. Navíc Matoušek, Pešek, Kačaraba, Jugas, ty nemůžete podcenit. My jsme bohužel neprokázali kvalitu. Chybělo mi víc šancí a preciznost při zachytávání brejků.“

Po sedmi kolech máte bilanci 2 – 0 – 5. Co se s tím dá během reprezentační pauzy dělat?

„Musíme si zhodnotit, jakou cestou dál jít. Měli jsme vyhrát v Opavě a to samé nyní proti Liberci. První na ráně je vždycky trenér. Ale já bych řešení jak pokračovat dál, měl. Uvidíme, co k tomu řekne vedení. Jsem pod výsledky podepsaný. Ničemu se nevyhýbám.“

Cítíte se ohrožený?

„Víte, jak to v českém fotbale chodí. Neustále se o něčem spekuluje. Troufám si tvrdit, že svoji práci s kolegy děláme dobře. Na druhou stranu nechci svádět výsledky jen na to, že jsme v Opavě nedali góly a proti Liberci nám nezahráli zkušení hráči a nedali jsme penaltu. Pod tím vším jsem podepsaný, ale zároveň tvrdím, že vím, jak z toho ven.“

Můžete naznačit?

„Nechci napovídat soupeřům. Teplice ale mají dobré fotbalisty. Někdo mi říkal, že jsme nastoupili s jedním klasickým obráncem a útočníkem. Zbytek bylo osm záložníků. Je to dané tím, že suplujeme obranné posty. Podle mého názoru nemáme propadající výkony.“