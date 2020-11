ANKETA o Dočkalovi: Odstřelit? NE. Ale hráč na Evropu není, říká Sivok

Nevyšel mu duel na půdě AC Milán. Na Celtiku vyhrál tým bez něho. A v neděli jeho družinu s ním na hřišti naprosto svlékla do naha plzeňská Viktoria. Má kapitán Bořek Dočkal ve Spartě pevné místo? Má letenskému klubu ještě co nabídnout? Co si o tom myslí vybraní bývalí hráči Pražanů a experti? „Bude to hodně na trenérovi Kotalovi, aby s ním uměl pracovat a věděl, do jakého zápasu ho dát. Je totiž možné, že po reprezentačním srazu může klidně další tři ligové zápasy sám rozhodnout,“ říká například Tomáš Sivok.

Jaromír Blažek, bývalý reprezentant a brankář Sparty ANO „Sport je v tuto chvíli sázka do loterie. Kdo bude, nebo nebude mít COVID, bude zraněný, nebo zdravý. Soutěž je tím tolik ovlivněná, že bych to bral zápas od zápasu. Bořek nikdy nebyl velký běžec, ale i když se mu teď třeba nedařilo, tak jenom tím, že je v kabině, je přínosem. Ve Spartě je podle mě určitým způsobem nastavena spolupráce mezi ním a trenérem. I když mu to nepůjde, tak je důležitou vůdčí osobností v kabině, která to bude usměrňovat, a to i mimo hřiště."

Václav Budka, bývalý záložník Sparty ANO „Je to hrozně sporné. Každý řeší, že Sparta bez něj hrála dobře ve Skotsku. Uvidí se v dalších zápasech. Nechci si dovolit tvrdit, že na to Bořek nemá, to vůbec ne. Jeho zkušenost je pořád někde jinde. Jen obecně řeknu, že se fotbal hodně soustředí na rychlost, kondici a dynamickou práci s míčem. Je potřeba mít ale i hráče, kteří mají myšlenku. Uvidíme, jak to bude dál, a jak se bude vyvíjet Sparta jako taková. Spěje to k tomu, že hráči, kteří méně běhají, nebo jsou méně rychlí, budou mít problémy. Proti Plzni to ale nebylo jen o Bořkovi.“ Kouč Sparty Kotal po mizérii v Plzni: Takový fotbal nemá budoucnost

Tomáš Sivok, bývalý reprezentant a hráč Sparty ANO „Za mě nejlepší finální přihrávku v české lize. Nicméně evropská scéna zrychluje. A on není zrovna hráčem, který by sprintoval při presinku. Kvality má jiné. I proto si myslím, že ho trenér bude dávat do zápasů, kde bude vědět, že Sparta bude dominovat. Což může být většina v lize, když nebereme duely se Slavií a Plzní. Proti nim a evropským celkům, kde potřebujete napadat celých 90 minut, Bořek ideálním typem samozřejmě není. Bude to hodně na trenérovi Kotalovi, aby s ním uměl pracovat a věděl, do jakého zápasu ho dát. Je totiž možné, že po reprezentačním srazu může klidně další tři ligové zápasy sám rozhodnout.“ SESTŘIH: Plzeň - Sparta 3:1. Demolice Letenských, Viktoria dominovala skvělým výkonem

Miroslav Jirkal, bývalý brankář a trenér ANO „Spartě má pořád co dát, ale hra kolem něho musí nějak vypadat. A to včetně běhání, kvality, držení míče a agresivity jeho spoluhráčů. Dočkalův výkon padá s hrou jeho mužstva. Když se nedaří, on není ten lídr, kdo zvedne prapor a sám něco změní. Ale jakmile hráči kolem něj běhají, hra má organizaci a spád, má tomu týmu co nabídnout díky svému přehledu a kvalitě přihrávek. Umí překvapit soupeře nečitelnou přihrávkou, navíc má na tyto situace dobrý čich. V tomto ohledu bude ve Spartě stále nenahraditelný.“ Co ukázal ligový šlágr? Plzeň měla větší drajv a trestala chyby