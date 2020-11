Nákaza v Liberci odezněla. Derby je jeden z klíčových zápasů, ví Rabušic

Nebyly to v Liberci zrovna příjemné týdny. Kabinou se prořítil koronavirus, bral všechno, co mu stálo v cestě. Testy poslaly do domácí izolace najednou až 15 hráčů, Slovan ale přetavil zmar po dvou pětigólových přídělech v Evropské lize v nečekanou euforii po duelu s Teplicemi. Ve značně improvizované sestavě přehrál „Skláře“ 2:1 a teď před 55. Podještědským derby už Pavel Hoftych může operovat s téměř kompletní sestavou.