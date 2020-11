Liberecký talent: Prohra 0:5? I tak budu vzpomínat do konce života

Zažil jste pěkně ostrou premiéru za A-tým Slovanu, co?

„Nehledě na výsledek byla krásná… Přišla v Evropské lize a hrálo se na nádherném stadionu Hoffenheimu. Ani jsem nebyl nervózní, maximálně při videu, kdy jsme si rozebírali soupeře, během rozcvičky to ze mě ale všechno spadlo. Když jsem se o nominaci dozvěděl, měl jsem obrovskou radost, že se dostanu do brány.“

Hned v úvodu zápasu jste vychytal dvě šance soupeře. Věřil jste, že by mohl klapnout dobrý výsledek?

„Věřil jsem v něj už před zápasem. Když jsme pak asi dvacet minut drželi čisté konto, honily se mi hlavou myšlenky, že bychom to mohli dotáhnout do slušného konce. Bohužel soupeř ukázal kvalitu a dal góly.“



Mrzí nějaký z nich?

„Jo, určitě. Padly góly, které bych dostávat neměl. Nejvíc mrzí asi ten druhý z přímáku. Sice přede mnou balon hráč tečoval, ale takovou střelu bych měl chytat. Doufám, že se poučím a příště se chyby vyvaruju.“

Zkušenost to pro vás je každopádně obrovská.

„Jednoznačně. Neuvěřitelná. Jsem za ni moc rád, i když jsme prohráli 0:5 a některé situace jsem řešil špatně… Budu na tenhle zápas vzpomínat do konce života.“

Radil jste se před utkáním s trenérem gólmanů Markem Čechem, který zůstal v liberecké karanténě?

„Mluvili jsme spolu, říkal mi, ať si to užiju. Byl jsem v kontaktu ještě s Filipem Nguyenem, který mi dával tipy ohledně psychiky, přípravy i způsobu, jak se vyrovnat se světly… Oba mi hodně pomohli.“

Spoluhráči měli těžkou šichtu, že? Prakticky celé utkání strávili v bloku a běhali bez balonu.

„Nechci radši ani vidět procenta držení míče a počet kilometrů, co kluci naběhali… Muselo to pro ně být obrovsky těžké, vážně běhali bez balonu téměř celý zápas. Klobouk dolů, že to uběhali a dobojovali do konce. Bohužel byli domácí lepší v rychlosti, myšlence i technice… Zkrátka ve všem, ne nadarmo hrají bundesligu.“