Opava trest za minulou sezonu nedostane, komise zastavila řízení

Fotbalová Opava za závěr minulé prvoligové sezony potrestána nebude. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace neshledala, že by Slezané nedodrželi opatření proti koronaviru a tím se dopustili narušení regulérnosti nejvyšší soutěže. Proto s klubem zastavila řízení. LFA o tom informovala v tiskové zprávě.

Kvůli nákaze covidem-19 u nejmenovaného hráče Opavy se v létě v nejvyšší soutěži nedohrála nadstavbová skupina o záchranu a nikdo nesestoupil. Pozitivní test vyšel najevo krátce před zápasem předposledního čtvrtého kola, ke kterému měli Slezané nastoupit doma proti Olomouci. Nadstavbu pak měli zakončit 26. července utkáním v Teplicích. Celý tým musel kvůli pozitivnímu nálezu do dvoutýdenní karantény, která už je v současnosti zkrácena. Disciplinární komise se případem začala zabývat na základě podnětu od ligového výboru LFA.

„Důvodem zahájení disciplinárního řízení bylo vážné podezření ohledně postupu klubu v případě hráče, u nějž byl prokázaný pozitivní test na covid-19. V průběhu disciplinárního řízení došlo nicméně k upřesnění a dovysvětlení původní znepokojivé informace. Klub předložil a doložil informace o svém postupu v daném případě. Dotazované orgány veřejné moci poskytly na opakované žádosti ze strany LFA upřesnění původní informace, která vedla k vážnému podezření ze spáchání disciplinárního přečinu, a to v rozsahu, jaký umožňují předpisy na ochranu osobních údajů,“ uvedl předseda disciplinární komise Richard Baček.

„Z důkazů, které se podařilo komisi v průběhu řízení shromáždit, nebylo prokázáno, že by klub vědomě umožnil hráči pokračovat v tréninkové činnosti poté, kdy se u něho projevily příznaky onemocnění covid-19, nebo že by došlo k uvedení vědomě nepravdivých informací o průběhu onemocnění hráče. Z těchto důvodů komise neshledala, že by mělo ze strany klubu dojít ke spáchání tohoto disciplinárního přečinu,“ dodal Baček.

Opavští zastavení řízení přivítali. „Velice nás těší, že se potvrdilo to, co jsme veřejně deklarovali. Celý proces se ale dle mého názoru dal řešit jinou cestou. Mrzí mě, že samotné zahájení řízení od počátku dehonestovalo nejen celý klub, ale i daného hráče. Spojovat narušení regulérnosti soutěže s onemocněním covid-19 v době celosvětové pandemie mi přijde zcela za hranou. Každopádně jsme rádi, že je tato záležitost za námi. Děkuji disciplinární komisi, která nebyla v jednoduché pozici, za její rozhodnutí. Rád bych za touto událostí udělal tlustou čáru a beru ji za uzavřenou,“ uvedl na klubovém webu opavský ředitel Jaroslav Rovňan.

Kluby musejí dodržovat manuál proti šíření koronaviru. Zatímco v závěru minulé sezony byl pouze ve formě doporučení, v úvodu tohoto ročníku se změnil na povinný. Případné nedodržení může trestat disciplinární komise.

„Disciplinární komise bude i nadále bedlivě sledovat postupy klubů a chování osob zúčastněných na utkání s ohledem na dodržování preventivních pravidel stanovených LFA ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví a orgány ochrany veřejného zdraví. Podle novely disciplinárního řádu FAČR z 1. září může být již samotné porušení těchto pravidel shledáno jako disciplinární přečin s důsledky obsaženými v příslušných ustanoveních disciplinárního řádu,“ řekl Baček.

Nadstavbová skupina o záchranu musela být odložena už na začátku července, kdy se koronavirus objevil také u několika hráčů nedaleké Karviné. Liga se nestihla dohrát do 2. srpna, který byl nejzazším termínem. V nedokončené sezoně měla Opava stejně bodů jako poslední Příbram. Z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil a po postupu Pardubic s Brnem z druhé ligy se počet účastníků zvýšil na rekordních 18.