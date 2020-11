Hrozba pro Plzeň: další klenot Zlína. Nespoutaný Dramé chytá i češtinu

Má v sobě rychlost, dravost, techniku, přímočarost. Francouz Youba Dramé, předsezonní posila „last minute“ z druholigového Ústí nad Labem, umí dát hře Fastavu život. Ať už od první minuty anebo jako střídající hráč. Před repre pauzou rozhodl v roli žolíka duel v Českých Budějovicích. „Druhý poločas odehrál výborně, mužstvu pomohl,“ chválí trenér Bohumil Páník.

V neděli se může bratranec karvinského obránce Soufianeho Dramého ukázat v přetěžké partii proti Plzni. Říká si o návrat do základu, odkud vypadl po nepřesvědčivém výkonu celého týmu na Bohemians. Pokud by šel na plac opět jako střídající, čeká od něj Páník něco podobného, jako předvedl reprezentant Václav Černý ve středečním duelu Ligy národů proti Slovensku.

Tedy aktivitu, vytrvalou snahu provést rozdílovou akci. „Na pravou stranu po poločase přišel nový hráč Černý. Nebyl top. Měl několik ztrát, které by možná někdo jiný neudělal. Ale zkoušel to a nakonec nahrál na gól, který potvrdil výsledek. To jsou ty převahové věci. Dramé hraje podobně,“ soudí zkušený kouč, jenž s hráči tmavé pleti obecně rád pracuje.

Vnímá jejich potenciál, nevšednost. Jako doplněk k Čechům a Slovákům mu vyhovují. Do jeho výběru zapadl i Dramé. „Conde a Jawo už jsou tu delší dobu, jsou víc zpracováni do našeho způsobu hry,“ líčí Páník. „Ale Dramé se rychle učí, spoustu věcí chápe. Dobře rozumí česky, což je jeho obrovská výhoda. Pochytá všechno. Navíc má výbornou povahu, charakterově je vynikající kluk,“ oceňuje přístup nováčka, který se v nejvyšší soutěži bleskově rozkoukal.

Pokud mu vydrží zdraví, u tří branek v sezoně určitě nezůstane. Nepochybně prožene i plzeňskou defenzivu. Další výzvy pro rodáka z Béziers? Všechny své dosavadní trefy zapsal Dramé na hřišti soupeře a dvě z nich byly vítězné. Co doma proti silné Viktorii?