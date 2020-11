Berbrův člověk otočil. Brímus po vypuknutí kauzy převlékl kabát

Traduje se scénka, jejíž věrohodnost potvrdilo Sportu několik zdrojů. Pavel Brímus byl velkým oblíbencem Romana Berbra. Šel mu na ruku, názory a postoje českého místopředsedy na Moravě sveřepě prosazoval. A jednou, ve skupině mocných funkcionářů, k němu Berbr přistoupil. „Brímuse objal otcovsky okolo ramen a prohlásil, že on je jeho nejmilejší člen výboru,“ shoduje se řada lidí z branže.

„Byl to jasný šiřitel Berbrových myšlenek,“ na rovinu říká Dalibor Kučera, někdejší svazový místopředseda.

Důkaz? Třeba tento: právě Pavel Brímus přišel v minulosti s požadavkem, ať se výkonný výbor rozšíří o jednoho zástupce z Čech za okresy a kraje. Přesně, jak chtěl Berbr. Tím by Morava ztratila částečně svůj vliv. Na valné hromadě návrh prošel…

V zákulisí se o něm mluvilo jako o arogantní postavě dávající na odiv svoji sílu podpořenou přátelstvím s mocným „Náčelníkem“.

Když ale v pátek 16. října rozjeli kriminalisté masivní zatýkání napříč republikou a v síti aféry uvízl jako hlavní ryba Berbr, jeho letitý zastánce otočil. Pro Zlínský deník řekl následující věty: „Můj negativní postoj k této osobě je veřejně znám již několik let. Vždy jsem bojoval proti němu a jeho lidem. Rozhodně neschvaluji jednání, jako bylo to pana Berbra, o to důsledněji se musí vše prošetřit a co nejpřísněji potrestat.“

Náhlý názorový obrat však nenachází pochopení. Minimálně u moravských funkcionářů. „Je mi stydno, když někdo takhle najednou otočí, aby zachránil sám sebe,“ hromuje Kučera.

Právě on pomáhal dosadit Brímuse v roce 2019 dosadit do výkonného výboru asociace. Na Moravě lobboval za jeho zvolení. Jezdil po klubech, snaha se vyplatila. V důsledku ale bylo prý všechno jinak. „Za osobní výhody, pár lístků na mezistátní utkání, naprosto popřel myšlenky, co zastával. A teď tvrdí, jak bojoval proti Berbrovi. To je ubohé slabošství. Čekal bych, že bude aspoň mlčet,“ láteřil Kučera v rozhovoru pro Sport.

Nebyl sám. Své si řekl další člen výkonného výboru Pavel Nezval, ve fotbalovém zákulisí považovaný za Berbrova hlavního oponenta. „Před fotbalovou veřejností se zesměšnil,“ říká o Brímusovi.

Jak se vůbec devětapadesátiletý funkcionář propracoval do klíčových funkcí v českém fotbale? Dlouho působil v házené. V první dekádě jednadvacátého století býval sportovním ředitelem zlínského klubu. Byť fotbal aktivně hrával v Malenovicích, neměl s ním příliš společného.

To se změnilo až poté, co zlínská házená začala mít vážné finanční potíže. Odešel hledat štěstí jinam. Coby funkcionář se začal angažovat v České unii sportu, v roce 2011 se stal předsedou Okresního fotbalového svazu ve Zlíně. Začal si budovat kontakty a vliv.

Dokonce se snažil živit sázením na sportovní utkání. Na Zlínsku se o Brímusově velké vášni všeobecně ví. V pobočkách sázkových kanceláří trávil spoustu času, což prý časem notně přispělo k jeho výrazné oblibě u Romana Berbra.

Ostatně, jednou z hlavních linek současného vyšetřování je právě napojení obviněných na zločineckou skupinu ovlivňující výsledky sportovních zápasů. Sázky hrají jednu z podstatných rolí celého příběhu.

Brímus se nyní svými mediálními výstupy snaží zachránit, co se dá. Pokud z nějakých důvodů nesloží mandát ve výkonném výboru FAČR, zůstane jeho členem minimálně do řádné volební valné hromady v příštím roce. A pak? Nyní se jeví jako prakticky nemožné, aby zůstal vyslancem Moravy.

Vrcholná funkcionářská kariéra Pavla Brímuse se zřejmě blíží k tvrdému pádu.