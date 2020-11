Rada: Promluva s týmem? Jako vyvezený záchod. VAR pro mě neexistuje

Musíte být spokojený, Liberec jste většinu času přehrávali. Je to tak?

„Utkání se mi hodnotí dobře. Do zápasu jsme vstoupili skvěle, po vlastní brance domácích jsme rychle vedli. Hráli jsme i dál slušně, nezatáhli jsme se a byli jsme neustále aktivní. Druhý gól mohl přidat Ivan Schranz, ale gólman Filip Nguyen zabránil jistému gólu. Pak jsme předvedli úplně zbytečnou penaltu, která vrátila Liberec do hry. Takové situace musíme vyřešit jinak, byla to škoda. Hráče jsem o přestávce burcoval, už od rána jsem u nich viděl vysokou koncentraci. Chtěl jsem, abychom hráli ještě výš, abychom domácí dostali pod tlak. A to se nám povedlo. Potěšili mě také oba stopeři, kteří zvládli dlouhé nákopy na Júsufa s Michaelem Rabušicem. Nová stoperská dvojice Jaroslav Zelený – Jakub Martinec obstála. Vyhráli jsme zaslouženě a hráčům jsem poděkoval. Říkal jsem jim, že kdyby předvedli třeba jen 30 procent takového výkonu proti Brnu (0:1), mohlo to být celé jinak.“

Pomohla pondělní rozmluva k hráčům v kabině, kterou jste v sobě držel celou izolaci?

„Určitě. Hráčům jsem říkal, že dokud na lavičce zůstanu, budu na ně křičet a dostávat je pod tlak. Musejí se s tím smířit. Některé věci se nemusí povést, ale… Celý týden jsem viděl zlepšení. V pondělí jsem byl na stadionu po vypršení karantény už ve tři, i když jsme měli sraz až kolem desáté. Čekal jsem, až budu moct vlétnou do kabiny. Už dlouho mě tým neviděl tak jako během následujících třiceti minut v kabině. Nikoho jsem neurážel ani nezastrašoval, to vůbec ne, chtěl jsem na hráče převést motivaci. Celý týden byl v mé režii. Nemydlili jsme se, ale viděl jsem u týmu ostražitost. Kvůli nemoci jsem zažil nejhorší zážitek ve fotbalové kariéře. Tím, že jsem ležel deset dní s nemocí, jsem musel vstřebávat celou dobu špatný výkon… Kdyby mě nekontrolovala hygiena, přijel bych snad i přes zákaz, předpisy jsem však splnil. V pondělí pak šlo všechno ven. Bylo to jako když vyvezete záchod.“

Jablonec vyhrál v Liberci teprve podruhé v historii. Potěší tenhle zápis?

„Potěší, pamatuji, že jsme tu víckrát uhráli remízu. Statistiky úplně neřeším, každopádně Liberec patří mezi kvalitní soupeře. To, co jsme si řekli, jsme splnili. V kabině cítíte – a za ty roky to poznám – jaká je koncentrace. Tentokrát byla vysoká, kluci si za výhrou šli.“

Na lavičkách bylo derby hodně emotivní, dostal jste se do křížku s libereckým dočasným hlavním koučem Pavlem Medynským. O co šlo?

„O normální věc. Byl faul na našeho hráče, protestoval jsem, rozhodčí situaci neodpískal. Žádného trenéra si nikdy nevšímám, Pavel Medynský na mě začal křičet… Aby mě upozorňoval, když mu je 56 let, to tedy ne. Vážím si ho jako trenéra, ctím ho, ale nebude mě okřikovat, co mám a co ne. Soupeřova trenéra, pokud se něco vážného nestane, nekritizuji. Trenér Medynský toto dělat nemůže, klidně mu to řeknu mezi čtyřma očima. Nevšímám si ho a on si nemůže všímat mě. Nejde to tak. Ale vyřídím si to sám, nepotřebuji k tomu disciplinárku.“

Zároveň jste vyfasoval žlutou kartu po diskuzi s hlavním arbitrem Miroslavem Zelinkou. To byl dozvuk penaltové situace?

„Kartu jsem dostal, když jsem se snažil sudímu některé zákroky vysvětlit. Penalta proti nám byla jasná, ale předtím přišly dva momenty, kdy Schranz upadl ve vápně… Video neberu, pro mě VAR neexistuje. Jestli rozhodčí odpískal penaltu tak proto, že asi byla. Ale když Dominik Pleštil ve druhé půli přeskakuje hráče, hráč zvedne nohu a zabrání mu v akci, to se nejdeme podívat k monitoru… Video je zavádějící, nezajímá mě. Budu se rozčilovat, také jsem dostal žlutou kartu, což k fotbalu patří. Mám teprve druhou třetí od doby, co se karty pro trenéry zavedly. Jako hráč jsem jich sbíral víc.“