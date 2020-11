Dynamo na cestě ze dna. Drobný před Spartou předal pásku parťákovi

Když po pozdravu následuje obligátní otázka, jak se má, David Horejš odpoví: „Bylo líp.“ Pak se budějovický kouč usměje, ještě se nevzdal.

Jeho Dynamo je na začátku sezony (pokud takhle můžeme mluvit i ve druhé polovině listopadu) zadřené. Zatím ani jednou nevyhrálo, nasbíralo jen tři remízy a nastřílelo pouhých pět gólů. Navíc má před sebou ne moc příjemnou vyhlídku na tři těžké bitvy během jediného týdne.

První soupeř? Sparta, druhý tým ligy. Na Letné se hraje v neděli večer. „Podzimní Sparta je úplně jiný tým než před rokem, trenér Kotal odvádí výbornou práci,“ poklonil se Horejš. „Ovšem Plzeň nám před dvěma týdny ukázala, že sparťané nejsou neporazitelní.“

Černobílý tým by podle informací Sportu měl do Prahy přijet se staronovým kapitánem. Dva na sobě nezávislé zdroje se shodují, že brankář Jaroslav Drobný během reprezentační pauzy předal pásku záložníkovi Patriku Čavošovi, jenž už na konci minulé sezony zaskakoval za Tomáše Sivoka. Jednačtyřicetiletý gólman tímhle gestem údajně chtěl vyburcovat mladší parťáky k větší zodpovědnosti. V osudových partiích se Spartou, Bohemians a Plzní bude nutná.

„Tohle je naše interní věc,“ reagoval trenér Horejš. „Jarda je obrovská osobnost a lídr týmu, ale jako gólman nemůže přes celé hřiště působit na všechny hráče. A Čáva ve svých pětadvaceti letech patří do okruhu těch, kteří by se na sebe měli brát zodpovědnost.“

Právě Čavoš by zítra měl mít extra motivaci, do Dynama přišel ze Sparty. A přesně před rokem si na Letné se svými kumpány vychutnal remízu 3:3 v napínavé přestřelce. „Byl to super zápas a pamatujeme si, jakým stylem jsme k tomu došli. Sparta bude znovu favoritem, ale nepojedeme tam se strachem, to by byl začátek konce,“ pravil Horejš.

Teoreticky by mu měla nahrát reprezentační přestávka. Během ní měl čas na práci s týmem, i uzdravení marodů po patáliích s koronavirem. Druhý ligový zápas za Dynamo by mohl odehrát slávistický host Mick van Buren a naplno už trénuje i ofenzivní záložník Pavel Šulc, jenž chyběl jednadvacítce v závěru úspěšné kvalifikace na EURO. „Chybí nám už jen dva hráči a věřím, že jsme před pokračováním ligy dobře nastavení,“ poznamenal Horejš.

Ve funkci je od října 2015, po pardubickém Jiřím Krejčím je nejdéle sloužícím koučem ligového týmu. Teď stojí na křižovatce: buď se Budějovice po pekelném týdnu nadechnou, nebo bude ještě hůř. I pro Horejše, trpělivost klubových šéfů v Česku nebývá nekonečná. Na druhou stranu, před rokem na tom bylo Dynamo podobně: ještě po jedenáctém kole se krčilo na posledním místě. Přesto měl trenér dál důvěru vedení a pak s týmem překvapil postupem do skupiny o Evropu.

„Nestresuju se okolím, tlak na sebe vyvíjím sám. Výsledek neovlivníte, ale výkon ano: třeba na Baníku nebo v Boleslavi jsme odehráli skvělé utkání, ale na vítězství to nestačilo. Silné pasáže jsme měli i naposledy proti Zlínu, přesto jsme prohráli,“ vykládal Horejš. „Po minulé sezoně se od nás znovu čekají velké věci, ale zatím nám pokaždé něco chybělo. Snad se nám to co nejdřív povede otočit.“