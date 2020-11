Hejkal přiznal ultimátum. Pokud neporazí Spartu, v Teplicích končí

Volný pád Teplic pokračuje. „Skláři“ padli už potřetí v řadě a pošesté z posledních sedmi zápasů, tentokrát prohráli 0:2 v prázdné aréně Bohemians. „Chybí nám herní jistota. Kluci chtějí pracovat, ale nejsou za to odměnění výsledkem,“ litoval teplický trenér Stanislav Hejkal, jenž podle informací iSport.cz čelí ultimátu. Pokud jeho tým za týden neporazí Spartu, trenér bude muset ze Stínadel odejít. Na pozápasové tiskovce to Hejkal potvrdil.

Cítíte se pod tlakem?

„Tlak je daný. Vedení mi oznámilo, že ze zápasů na Bohemians a Spartě musím udělat tři body, jinak se naše cesty rozejdou. Dneska to nevyšlo a teď nás doma čeká Sparta, což je megatěžký zápas. Odpovědnosti za to, kde teď Teplice jsou, se nezříkám. Tuhle odpovědnost přijímám.“

Pokud byste Bohemians porazili, mohl jste mít klid. Proč to nevyšlo?

„Ze začátku to byla spíš taktická bitva. Věděli jsme, co od Bohemky máme čekat, a v naší situaci jsme na to byli připravení. Jenže jsme dostali první gól z hrubé chyby: vystoupili jsme na Pulkraba a nechali za sebe naběhnout Hronka. Přitom tohle jsme si na videu pouštěli několikrát. Zápas to pak postavilo do jiné roviny, přesto jsme první půli dohráli aktivně. O poločase jsme si řekli, že v tom budeme pokračovat a zkusíme minimálně vyrovnat. V žádném případě jsme nechtěli dostat brzký gól na 0:2.“

Jenže přesně tohle se stalo.

„Měli jsme míč na pravé straně, následovala nesmyslná ztráta, standardka a penalta. Opravdu byla, koukal jsem na video. Jednalo se o nedisciplinovanost a hrubý taktický nedostatek z naší strany. Za stavu 2:0 Bohemka začala být silnější na míči a pak už jsme to měli složité.“

SESTŘIH: Bohemians - Teplice 2:0. Další neúspěch kouče Hejkala, rozhodl Hronek Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Ještě k prvnímu gólu: taky vám připadalo, jako kdybyste v tu chvíli neměli střed obrany? Jsou takové chyby vaším největším problémem v defenzivní fázi?

„Jsou, jenže my na hřišti nemáme jediného obránce. Jen Shejbala, kterého jsme předělali z krajního hráče, protože je rychlý, má dobrou hlavu a levou nohu. Pak tam byl záložník Mareček, krajní záložník Černý a ofenzivní Vukadinovič. Ještě ráno jsem to měl nakreslené jinak a v jiném rozestavení. Ovšem Knapík mi z toho ze zdravotních důvodů vypadl, Heidenreich má problémy s kolenem, klasický obránce Vondrášek je zraněný a brankář Grigar taky chybí. Na hřišti máme jen záložníky a útočníky, musím to lepit a pramení z toho školácké chyby.“

Cítíte z týmu herní nejistotu?

„V první půli měla Bohemka standardky, ale ne závary. Taktická bitva se zlomila nesmyslnou penaltou a gólem na 2:0. Byla to pro nás rána do vazu. Pak už jsme tam cítili hodně nepřesností a frustrace z naší strany.“

Našel byste navzdory porážce na vašem výkonu něco pozitivního?

„Nemůžu klukům vyčíst, že by nechtěli, jenže tam chybí herní jistota. Chtěli pracovat, ale nejsou za to odměněni výsledkem. Už na začátku října jsme měli vyhrát v Opavě, ale nezvládli jsme to tam. Minule s Libercem jsme měli drtivou převahu, ale neproměnili jsme šance. Frustrace z obou zápasů se promítla do utkání s Bohemkou, s kterou to pro nás bylo nejtěžší.“

A jak se vám líbil brankář Luděk Němeček, jenž chytal poprvé v lize?

„Co měl vyřešit, vyřešil. Od Hronka jsme dostali gól a pak tam do poločasu žádná střela nebyla. Hned na začátku druhé půle přišel gól z penalty a jedna střela šla mimo. Byl to pro něj dobrý první start, působil jistě. S Grigarem asi nebudu moct počítat ani příště, takže bude chytat Němeček. Věřím mu, před dvěma lety jsem s ním vyhrál juniorskou ligu. Rád bych pro Teplice připravil brankáře, který bude chytat po Grigarově éře. Je to můj úkol. Chci, aby Grigar měl kvalitního nástupce.“