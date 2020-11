Hlavní střelec Slavie je... Kuchta! Trápil jsem se, zlomilo se to s Nice

Poslední tři zápasy, čtyři góly. Hlavním střelcem Slavie se stává Jan Kuchta. Dvěma brankami zaskočil v Evropské lize Nice, proti Mladé Boleslavi nic, ale teď zase pomohl zdemolovat Opavu 6:0 dvěma zásahy. „Zlomilo se to s Nice. Jsem šťastný, že jsem se dokázal dostat do sestavy a že týmu pomáhám,“ září odchovanec červenobílých, který se do Edenu vrátil v létě z Liberce.

Jak se tedy cítíte celkově, když se vám začalo takhle střelecky dařit?

„Cítím se opravdu dobře, tým vyhrává, snažím se mu pomáhat. Jsem rád, že jsem svoje šance začal proměňovat, protože na začátku jsem se v koncovce trápil. Zlomilo se to s Nice. Pak jsem sice s Bolkou nepomohl, druhý gól by nám prospěl, ale týmově jsme to urvali a teď zase dva góly... První poločas v Opavě ode mě ale nebyl dobrý.“

Myslíte?

„Říkal jsem to o poločase i klukům v kabině, byl jsem na sebe naštvanej... Ve druhém poločase už mě kluci krásně našli a dal jsem dva góly. Jsem šťastný, že hraju, že jsem se dokázal dostat do sestavy a že pomáhám týmu. Ale není to jen o mě, mám v útoku skvělé parťáky, fandíme si, jsem z nich nadšený, jak to mezi námi funguje.“

Řekněte popravdě, nebyl na vás Nicolae Stanciu trochu naštvaný, když jste mu vykousl jeho střelu při vašem prvním gólu?

„Byl naštvaný, aspoň ze začátku. Ale pak v kabině po zápase jsme se tomu zasmáli. Byl jsem hlavně rád, že jsem nestál v ofsajdu a že ten gól platil. Jsem prostě útočník, hladový útočník. (smích) Mohl jsem mu to nechat, ale taky nemusel, sežral jsem mu to trochu hamounsky, ale on má zase asistenci, tak je snad taky rád.“ (smích)

Nemohl jste si být jistý, jestli nestojíte v ofsajdu. Nebál jste se, že by to Nicolae Stancia pak mohlo naštvat o to víc?

„No, když rozhodčí ukázal na prostředek, ulevilo se mi. Abych řekl pravdu, jistý jsem si fakt nebyl.“

K týmovému výkonu... V první půli jste dali jednu branku, ve druhé pět, v čem byla obě dějství tolik jiná?

„Tím, že Opava otevřela hru a snažila se srovnat, nebo pak dát kontaktní gól. A my si naopak řekli, že se musíme zklidnit, nepanikařili jsme. Bylo to jedno s druhým.“

Opava - Slavia: Masopust nachystal gól pro Kuchtu, ten dorazil do sítě! 0:2