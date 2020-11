Kováč po debaklu SFC: Po jednom gólu odejdeme, po druhém se sesypeme

Co s tím? Osm zápasů, šest gólů. Nejlepší střelec je krajní záložník Karol Mondek se dvěma trefami. Opava marně hledá cestu k bráně. A když už se jí to povede, koncovka je žalostná. Jako proti Slavii. (0:6). Trenér Radoslav Kováč už z toho musí být zoufalý. „Jsme mentálně křehcí. To mě děsí nejvíc,“ líčí kouč SFC po proškolení mistrem.

Začátek vám přitom vyšel…

„Vylezli jsme nahoru. Chtěli jsme hrát nátlakově, hodně je honit, presovat. Pět šest minut jsme byli aktivní, dostali jsme se do zakončení. Vypadali jsme dobře. Jenže naše střely nemají žádnou razanci. Bojan Dordič to sice dobře obstřelil, ale ze situace čtyři na dva se samozřejmě dá vytěžit víc. Pak jsme dostali gól ze standardky a Slavia začala přebírat otěže. Po druhém jsme se úplně sesypali. Přestali jsme bránit.“

Proč se to stalo?

„Jsme mentálně křehcí. Po jednom gólu odejdeme a po druhém se úplně sesypeme. To mě děsí nejvíc. Vypadl nám jeden hráč kvůli pandemii, ladili jsme, jak to poskládat. Hraje nám sedmnáctiletý talentovaný Večis (Dalibor Večerka), na něhož to už třetí zápas padlo. Měli jsme v plánu, že už ho teď nenasadíme, ale nakonec nám nezbylo nic jiného, než ho tam zas dát. Budeme ho muset zvednout.“

Konkurence chybí, že?

„Na lavičce máme hráče, kteří mají čtyři zápasy v U-19. Je to hrozně mlaďounké a složité. Na lavici byl ze zkušených jen Venca Juřena. Renda Dedič měl problém se svalem, tak jsme ho za rozhodnutého stavu radši šetřili. Chceme dávat šanci mladým, i proto jsem sem přišel. Ale nemůže jich být sedm.“

Pomůže aspoň nová posila, záložník Joel Tiehi z Pobřeží slonoviny?

„Jevil se velmi dobře. Měli jsme ho tady pět týdnů na zkoušce. Kvalitu má, je herní. Umí otočit hru, vidí ji dobře. Do budoucna je určitě alternativa za Pavla Zavadila. Hodili jsme ho proti Slavii do vody. Byl to pro něj strašně těžký zápas, na takové tempo ještě není zvyklý. Byl O.K. Nemůžu říct, že by mě zklamal. Porval se s tím dobře. Ale vůbec jsme mu nepomohli. Určitě půjde nahoru. Těžko ho hodnotit po prvním zápase. Musíme mu dát prostor.“

Co se dá dělat s koncovkou?

„Nemáme typologicky hráče jako byl Filip Souček. Ten si to natáhl a vystřelil z dálky. Teď máme spíš technické hráče, kteří se do střelby moc netlačí. A když jo, tak to vypadá tak, jak to vypadá. Bohužel. Stoprocentně na to budeme muset zareagovat. Ale je strašně těžké brát hráče do Opavy nebo kamkoliv jinam. V této složité covidové situaci nechtějí větší kluby pouštět ani svého osmnáctého devatenáctého hráče, který by nám pomohl. Pracujeme na tom intenzivně.“

Nepochybně jste čekal víc od Lukáše Holíka, nákladné posily z Dukly. Zatím gól nedal a trápí se.

„Na začátku měl nějaké šance, v Plzni nahrál na gól. Teď to na něj trošku padlo. On vnímá, že je na nás drahý hráč a body nedělá. Pracuje na tréninku tvrdě, ale dostal se trošičku pod tlak. Rve se s tím. Věříme, že to prolomí.“

Po delší době nastoupil v základu Bojan Dordič, obyčejně nejnebezpečnější hráč vašeho týmu. Co s ním bylo?

„S Božanem jsme vždycky počítali. Bohužel si taky prošel pandemií, byl dlouho pryč. Chybí mu body, ale jinak je do našeho způsobu hry a náběhy za obranu strašně platný. Rychlý, tahový, pracovitý. Taky by si zasloužil gól. Když se nákaza trefí do dvou hráčů, kteří jsou pro nás stěžejní, je to velká komplikace.“

Chybí vám na hřišti i komunikace, že?

„Žíďas (Jan Žídek) se snaží, ale musí se přidat i další. Joss Didiba umí pár slovíček, není to vůdce po stránce komunikace. Daleko víc bych čekal od Hraběho (Matěje Hrabiny), který je zkušený. Kromě Žídka nemáme vyloženě lídra.“

