Vávra by se z gólu proti „svým“ neradoval. Bylo to divné, přiznal

Jak se vám líbilo zpátky v Brně?

„Vždycky se sem rád vracím. Žil jsem tady dlouhou dobu. Ale je divný hrát proti klubu, který mě vychoval do dospělého fotbalu. Kdybych mu dal gól, neradoval bych se.“

Málem jste ho v první půli dal, co?

„Zorvan na mě otočil balon. Neměl jsem rychlost, abych se dostal před hráče, tak jsem to sekl. Zkoušel jsem to strhnout na přední tyč, ale netrefil jsem to.“

Co ten penaltový zákrok na vás?

„Moravec to ke mně tečoval. Chtěl jsem si přebrat balon a Čemrák mě kopl do nohy. Za mě jasná penalta. Rozhodčí to ještě konzultoval, ale byl jsem přesvědčený o tom, že to faul byl.“

Brno - Příbram: Čermák podle sudího fauloval Vávru ve vápně, penalta! Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Byl jste nervózní, když sudí za pár minut ukázal na druhé straně rovněž na „desítku“?

„Nebyl. Vracel jsem se a byl jsem dva metry od Čermáka. Špatně si přebral míč a Karel Soldát mu to břichem vypíchl. Nebyl tam souboj, který by se měl pískat jako penalta.“

Berete bod?

„Musíme ho v naší situaci brát. Ale mohli jsme dokonce vyhrát.“

SESTŘIH: Brno - Příbram 1:1. Střídající Pilík zařídil z penalty remízu Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 5. Hladík Hosté: 77. T. Pilík Sestavy Domácí: Floder – Jan Moravec, Dreksa (C), Gajić, Kotula – Štepanovský, J. Sedlák, Šumbera (58. Ad. Čermák), A. Fousek (58. Růsek) – Hladík (80. Pachlopník), Přichystal (90+1. Fila). Hosté: Kočí – Cmiljanović, Diarra, Svoboda, Nový (73. T. Pilík) – Vávra (86. Vais), Folprecht, Jan Rezek (C), Soldát, Zorvan – Belej (58. Voltr). Náhradníci Domácí: Šustr, Čermák, Pachlopník, Růsek, Šural, Fila, Koudelka Hosté: Melichar, Pilík, Kvída, Pinc, Vais, Kleščík, Voltr Karty Domácí: Šumbera, J. Sedlák, Přichystal, Štepanovský Hosté: Kočí, T. Pilík Rozhodčí Orel – Leška, Vodrážka Stadion Městský fotbalový stadion Srbská, Brno