Guľa o ztrátě Plzně: Hráli jsme pomalu! Zmínil terén i rozdíly se Spartou

Euforii z výstupu proti Spartě (3:1) vystřídalo zachmuření po nepříjemné ztrátě ve Zlíně (0:1). Plzeňští fotbalisté odjeli z Moravy zklamaní, body by se jednomu z ligových favoritů sakra hodily. Domácí ale uspěli poctivou hrou a fyzickou připraveností. „Bylo to o nasazení a pevné defenzivě,“ začal hodnocení prohraného utkání zklamaný trenér Viktorie Adrian Guľa.

Proč skončila Plzeň ve Zlíně bez bodu?

„Zvládli jsme slušný vstup, měli jsme tam jednu dobrou šanci. Potom soupeř z ojedinělého kontru skóroval. Potřebovali jsme to uklidnit a připravit nějaké věci na druhou část. Vstup do druhého poločasu ale nebyl dobrý. Vítězství vyšlo Zlínu především tím, že jsme se neprosadili v ofenzivě, po úvodních dvaceti minutách jsme začali hrát pomaleji a komplikovaněji. Často jsme otáčeli těžiště hry v prostorech, kde to nebylo nebezpečné. Málo jsme centrovali, nedostávali do naší hry správné finání věci. Soupeř si to dokázal pohlídat. Snaha od chlapců tam byla, v závěru se nám podařilo vstřelit takový šmudlák. Ale dá se říct, že dneska nám to nebylo souzené, abychom zápas alespoň zremizovali. Proto byli domácí šťastnější a dotáhli zápas do vítězného konce.“

Čím se váš výkon lišil od předchozího vítězného duelu se Spartou?

„Je to o tom, do jakého prostoru hrajete. Zlín hrál organizovanou defenzivu, obzvlášť po úvodním gólu mohl hrát ještě víc kompaktněji vzadu. Proti Spartě jsme měli prostory trošku jiné. Bylo to otevřenější, hráli jsme to do rychla. Podobně jsme naskočili do zápasu i tady, ale začali jsme hrát trošku jinak, to nám nepřineslo takový efekt. Hřiště bylo kvůli chladnému počasí trošku pomalejší, to nahrává soubojům, kontaktu, zvlášť, když přihrávky nehrajete razantnější a defenziva se pak hůře otvírá.“

Je tahle ztráta pro vás velkou komplikací?

„Každá prohra je komplikací. Chceme vyhrávat zápasy, ten nejbližší byl ve Zlíně, to se nám nepodařilo. Udělali jsme maximum, abychom zvládli zápas se Spartou, ale podstatné je na to navázat výkonnostně i bodově.“

Proč střídal Jan Kopic?

„Honza byl s reprezentací, naskakoval tam do zápasů, navíc jsme chtěli dostat do hry Kayambu. Aktivita je jedna věc, ale trošku si brali hráči prostor. Nepřišly od něj takové finální věci, jako jsme od něj zvyklí. Možná to bylo i tím, že má za sebou tři zápasy.“

Je pro vás snažší hrát zápasy se Spartou, než takový urputný duel jako ve Zlíně?

„To se dneska ukázalo. Neměli jsme takovou kvalitu ve finální fázi. Vstup byl velmi slušný, šli jsme do finálních věcí, byly tam centry, odvolaná penalta, což také mohlo hrát roli. Netvrdím, že měla být, ale sebralo nám to ze hry intenzitu. Ale máme ofenzivní, kvalitní hráče, měli by si poradit i s takovou kvalitní defenivou s pěticí vzadu, jaká tady byla od domácích. Neměli jsme příliš vhodná řešení ve finální třetině hřiště.“

Jak si vysvětlujete rozdíl Plzeň doma a Plzeň venku?

„Jedna věc je náš výkon a sebevědomí, míra rizika v útočné části. Druhá věc je o soupeři. Doma mají víc sebevědomí, tak je to nastavené, je to spojená nádoba. Je to pro nás velká výzva dotlačit do hráčů dostatek sebevědomí a další věci, abychom takové zápasy zvládali vítězně. Je vidět, že se nám to opakuje.“

Co budete hráčům nejvíc vyčítat?

„Bavili jsme se o tom v poločase. Chtěli jsme, abychom zrychlili a šli víc do rizika, v úvodu jsme měli nějakou nepřesou přihrávku, ale dobře jsme presovali a chodili do zisku míče, dostávali jsme se do způsobu hry, který mohl na soupeře platit. Budeme tohle s hráči řešit, proč jsme zpomalili. Mohlo to být i terénem, chlapci potřebovali jeden, dva dotyky navíc, tím pádem dáte šanci organizovanému soupeřovi, aby zavíral prostory. Pak je to výběr řešení ve finální činnosti, nepomohli jsme si ani standardkou. Určitě si k tomu ještě něco povíme.“

Ovlivnila vás odvolaná penalta?

„Jako kdyby nás to vyhodilo z tempa. Měli jse dobře rozběhnutý zápas, přišla jedna, druhá šance, poté došlo na v dnešním fotbale normální moment, že verdikt je změněný. Museli jsme být ostražití, Zlín je brejkové mužstvo, má na to zajímavé typy hráčů. Když chceme být dlouhodobě úspěšní, potřebujeme reagovat na takový vývoj. Když dostaneme gól, být schopní zápas otočit. Mentalitou, kvalitou nebo rozhodnutími ve finální fázi.“

