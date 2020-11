Plzeň ve Zlíně: Potyčka legend, zásah VAR i vadnoucí terč Slavie a Sparty

Co ukázalo utkání Plzně ve Zlíně, kde hostující favorit prohrál 0:1? • FOTO: Koláž iSport.cz Druhá ligová porážka v tomto ročníku potvrdila, že Plzeň zatím nemá tým do nepohody. „Potřebujeme skórovat jako první, aby nám narostlo sebevědomí,“ přiznal kouč Viktorie Adrian Guľa. Co dalšího zajímavý zápas ve Zlíně (1:0) ukázal?

Jiráčkův útok na Limberského Byli spolu na startu zlaté plzeňské éry, ale nemohou si přijít na jméno – a to už pěkně dlouho. Petr Jiráček se zkrátka s Davidem Limberským nesnášejí, což ještě upevnilo Jiráčkovo angažmá ve Spartě. Zlá krev mezi oběma vybublala i v nedělním zápase, kdy v 68. minutě Jiráček nejprve Limberského chytil a pak ho ještě zcela zbytečně udeřil dlaní do hlavy. To už levý bek Viktorie nevydržel, taky se ohnal a navíc to doprovodil peprným výrazem, který se marně snažil kamuflovat. Vášně musel klidnit sudí Alex Denev. Zlín - Plzeň: Střet bývalých spoluhráčů, Limberský s Jiráčkem si nic nedarovali

Kat Poznar Za Plzeň nastoupil v osmnácti ligových zápasech a netrefil se ani jednou, Tomáš Poznar byl ukázkový přestupový flop. Ale v dresu Zlína nemá s Viktorií slitování, v šestém startu proti Plzni skóroval už potřetí. „Hlavně máme díky tomu gólu tři body. To je to hlavní, co potřebujeme, a je jedno, kdo ten gól dá. Já mám k Plzni pořád vazbu, sleduju je, nechci to nějakým způsobem hecovat a říkat, že si to užívám o to víc. Hraju ve Zlíně, jsem tady rád,“ uvedl dvaatřicetiletý útočník. Zlín - Plzeň: Poznar doklepl Jawův centr do sítě, 1:0!

VAR odvrátil chybu Když ve 30. minutě Dominik Simerský po centru Adriela Ba Louy zahrál rukou, sudí Alex Denev nařídil po chvíli váhání pokutový kop. Chybně, zlínský stoper si totiž paži nastřelil hlavou, což není nedovolená forma hry. Denevovi naštěstí hrubku rozmluvil VAR Jan Petřík, který hlavního arbitra pozval k monitoru a celou situaci mu správně vysvětlil. „Bavil jsem se tam s Hejdou a Brabcem, že ani nevíme, jak to pravidlo je. Nebyli jsme si ani jeden úplně jistý. Ale minule Tomáš Necid udělal to samé a komise rozhodčích to označila za chybu, což teď asi pana Deneva podnítilo k tomu, že tohle penalta není. To nám pomohlo a situaci ulehčilo,“ líčil domácí útočník Tomáš Poznar. Zlín - Plzeň: Ruka, penalta! Ale nakonec ne, VAR pomohl správně odvolat chybný verdikt Premium Video patří k placenému obsahu iSportu Již mám předplatné - přihlásit se Vybrat předplatné

Reprezentanti v útlumu Slávistický trenér Jindřich Trpišovský má z venkovního utkání po reprezentační pauze vždy dopředu velké obavy. V Plzni to asi začnou brát stejně, reprezentanti Jakub Brabec, Jan Kopic a Pavel Bucha na své výkony proti Spartě ani zdaleka nenavázali. Brabec nepokryl skórujícího Poznara, Kopic zahodil první šanci utkání a Bucha téměř nebyl vidět. „Honza byl s reprezentací, naskakoval tam do zápasů, navíc jsme chtěli dostat do hry Kayambu. Aktivita je jedna věc, ale trošku si brali hráči prostor. Nepřišly od něj takové finální věci, jako jsme od něj zvyklí. Možná to bylo i tím, že má za sebou tři zápasy,“ řekl třeba ke střídanému Kopicovi trenér Adrian Guľa. Guľa. Zpomalili jsme hru, to Zlínu nahrálo. Proč střídal Kopice?