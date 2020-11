Ze Zavadila bude manažer. Konec asi už v zimě, Opava zkoušela náhradu

Opavský záložník Pavel Zavadil by se měl podle informací iSport.cz přesunout do manažerského křesla • Profimedia

Zavadilova dlouhá kariéra se chýlí ke konci. I když má opavská ikona kontrakt do konce sezony, podle všeho už na jaře hrát nebude. Kvůli tomu si klub na základě více než měsíčního testu před bitvou proti mistrovi smluvně zavázal mladíka, který reprezentuje Pobřeží slonoviny a přišel z anglického Tonbridge. Tiehi podepsal do konce ročníku s opcí. „Na pozici šestky je kvalitní. Hraje se mi s ním velice dobře,“ chválil spoluhráč Jan Řezníček.

Nový hráč překvapil i Jindřicha Trpišovského. „Čekali jsme Zavoše (Zavadila) na první rozehrávce, na to jsme se hodně připravovali. Měl na něj hrát Nico Stanciu,“ popsal slávistický trenér, který se svými kolegy během rozcvičky pozoroval neznámého Tiehiho.

„Rychle jsme ho nakoukávali. Dívali jsme se na jeho poslední zápasy,“ přiznal. „Hodili jsme ho do vody. Bylo to pro něj strašně těžké, na takové tempo není zvyklý. Ale má kvalitu, nezklamal mě. Je herní. Porval se s tím dobře,“ hodnotil Kováč záložníkovu premiéru. „Je to do budoucna alternativa za Pavla,“ dodal.

Nečekaných jmen bylo víc. Na hrotu Trpišovský očekával vysokého Václava Juřenu. A při rozcvičce si všiml, že stoper Jan Žídek nastoupí na levém kraji jako halfbek. „Čekali jsme, že to budou nakopávat, soustředit se na druhý balon a na standardky. Nakonec se rozhodli hrát na brejky a zesílit střed,“ doplnil stoper Ondřej Kúdela. „Mysleli jsme, že budeme mít víc nepříjemných soubojů útočníků se stopery. Personální složení soupeře nás dost překvapilo,“ dodal kouč.

I tak si favorit poradil, ve druhé půli vyrovnaný duel nekompromisně zlomil na svou stranu. „Od druhého gólu se naše hra úplně zhroutila,“ nezapíral Řezníček. „Mentálně jsme křehcí, sesypali jsme se. Velká škola,“ vystihl trenér Kováč.

Hlavním problémem Opavy je však koncovka. Většina střel je nepřesná a slabá, sotva doletí k bráně. „Nemáme teď hráče, jako je třeba Filip Souček, který si to natáhl a vystřelil z dálky,“ podotkl. Hračičkové Jiří Texl s Lukášem Holíkem jsou neefektivní. Hlavně od druhého jmenovaného se čekalo po transferu z Dukly mnohem víc. „Trošku to na něj padlo, dostal se pod tlak. Není úplně v pohodě. Vnímá, že je na nás drahý hráč a body nedělá,“ poznamenal kouč.

Ofenzivní smršť Simy a spol. svlékla do naha i defenzivu. Kamerunec Joss Didiba hrál dlouho skvěle, ale nakonec i on začal propadat. Ve tříčlenné obraně nestíhali zkušený Matěj Hrabina ani talent Dalibor Večerka. „Na Večise to už třetí zápas docela padlo. Měli jsme v plánu, že ho teď nenasadíme, ale nezbylo nic jiného než ho tam dát. Musíme ho zvednout,“ dodal Kováč.