INSIDER: Lischka Spartu nedává, klobouk dolů před Simou, říká Jarolím

Jako by se vrátily v čase… Tak hodnotí situaci pražské Sparty i plzeňské Viktorie po osmém kole FORTUNA:LIGY a překvapivých porážkách bývalý reprezentační trenér Karel Jarolím. Host nového dílu videopořadu Ligový insider se podrobně věnuje letenské defenzivě, zejména brankáři a stoperům. „Mám pocit, že Lischka na tom není obratností rychlostně tak, aby mohl hrát stabilně. Plechatý má určitě talent, ale zatím to na základní sestavu není,“ míní. „A Heča? Nemůže tam stát, jako když zkamení,“ připomíná třetí trefu Českých Budějovic. Jarolím se však obsáhle zabývá rovněž výkony Slavie, jíž sám přivedl ke dvěma titulům. A speciálně objevem Abdalláhem Simou.

Devatenáctiletý senegalský záložník či útočník je novým hitem červenobílých. Potvrdil to bezvadným výkonem i při nakládačce 6:0 Opavě, kdy byl skoro u každé gólové situace a po povedeném sólu, vybraném do rubriky Akce kola, sám skóroval na 5:0. „Klobouk dolů, jak to vyřešil,“ říká uznale Jarolím. Zkušený kouč rozebírá také to, zda sedí přirovnání k francouzské legendně Thierrymu Henrymu v mladých letech, nebo co má nový člen základní sestavy Slavie navíc oproti českým hráčům.

LIGOVÝ INSIDER s… Karlem Jarolímem

Jak bránila celá Sparta proti Českým Budějovicím?

Co je největší problém plzeňské Viktorie?

Jak se Slavii daří přestavba týmu?

Může Oscar Dorley nahradit trvale Jana Bořila?

Čím se Jan Kuchta liší od Stanislava Tecla a Petara Musy?

Jak by si nový slávistický kanonýr mohl uškodit nafilmovanými pády?

Zlobil se na něho při druhém gólu právem Nicolae Stanciu?