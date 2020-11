Mészáros dal stejný gól klokanům i Spartě: Zúročili jsme zlaté body

Dvě vítězství v řadě, to je pro tým asi pořádná vzpruha, že?

„Věděli jsme, v jaké pozici se nacházíme. Po senzaci na Letné jsme nutně potřebovali vyhrát i v domácím prostředí. To se nám naštěstí podařilo, zejména díky týmovému výkonu, který nám tyto důležité body přinesl.“

Věděl jste před penaltovým zákrokem, že vám Kamil Vacek dýchá na záda?

„Vše to začalo autovým vhazováním, po kterém jsem si u rohového praporku snažil udělat více prostoru mezi dvěma obránci, Podařilo se mi proniknout do šestnáctky, kde jsem byl faulován a následoval pokutový kop.“

Při druhém gólu jste si užil podobnou koncovku jak o víkendu na Spartě. Byl gól proti Bohemians v něčem odlišný?

„Obě situace byly hodně podobné. Trenér vyžaduje náběhy za obranu. Celá akce začínala na naší polovině, kdy mi balon dal fantasticky do běhu Patrik Brandner a v podstatě jsem šel sám na brankáře. Snažil jsem se ho obstřelit a stejně jako v nedělním utkání se mi to povedlo.“

I přes dvougólové vedení jste se po přestávce strachovali o výsledek. Čím si vysvětlujete svou pasivitu?

„Uvědomovali jsme si, že vedení nám ještě nic nazaručuje. V kabině jsme si říkali, že musíme skórovat a tím bychom definitivně rozhodli. Bohužel se stal opak, kdy jsme po rohu inkasovali a ke konci jsme všichni tlačili čas, aby už byl konec. Druhý poločas byl hodně náročný a předvedená hra nebyla příliš ideální.“

Skoro to vypadalo, že vám docházely síly…

„Je to tak. Utkání na Spartě nás stálo obrovské množství sil, které nám teď v závěru celkem docházely. Bylo to i tím, že v první půli jsme měli výborný pohyb a soupeře jsme nepouštěli do žádných větších šancí. Nakonec rozhodla naše bojovnost a týmové pojetí.“

Dosavadní bilance z domácích zápasů, tedy tři prohry a skóre 1:10, vás muselo hodně trápit, ne?

„Věděli jsme, že naše výsledky v našem prostředí nejsou vůbec dobré. Všichni jsme si představovali, že se v tabulce budeme pohybovat trochu jinde. Vůbec jsme si nepřipouštěli, že bychom v tomto duchu měli pokračovat dál. Moc jsme si přáli tuto nepříznivou sérii zlomit. Vítězstvím nad Bohemkou jsme stoprocentně zúročili zlaté body z Letné.“

Zdá se, že se osobně dostáváte do optimální pohody. Souhlasíte?

„Začátek sezony mne bohužel nezastihl v nejlepším rozpoložení. Snažil jsem se být pozitivní a počkat si na svou šanci na hřišti. Jsem typ člověka, který chce dělat svou práci na sto procent a věřil jsem tomu, že se mi tahle dřina v dobrém vrátí zpět. Ale hlavně mě těší nová atmosféra v kabině. Po dvou vítězstvích to je báječný pocit. A nezáleží na tom, kdo momentálně dává góly.“

