Trpišovského Slavia stojí na univerzálech. Vize vychází z Guardioly

Více než dva roky zastává teorii o komplexním hráči. O prototypu, který umí bránit i útočit a míč ho přitom nefackuje. V této sezoně dal trenér Slavie Jindřich Trpišovský dohromady tým, který takovou vizi do velké míry splňuje. Více než polovina červenobílého kádru jsou univerzálové použitelné na více pozicích. Trpišovskému to zjednodušuje nahrazování absentujících hráčů, a vyrovnává se lépe i s citlivými odchody důležitých opor.

V základní sestavě na Azurovém pobřeží nastoupili čtyři hráči na jiných pozicích, než na kterých vyrůstali, nebo je byli zvyklí hrát většinu kariéry. Lukáš Masopust není pravý obránce, ale pravý záložník. Abdallah Sima je přirozeně útočník, nikoliv pravé křídlo. Tomáš Holeš býval nadějný pravý bek, teď je z něj defenzivní záložník. A Jan Bořil, pohledem dneška dávno zavedený levý obránce, nastupoval ve svých ligových začátcích napravo, občas i v záloze, hlavně ale po své silnější noze.

Takových „verzatilek“, univerzálních hráčů, má Slavia v kádru až třináct. Jednodušeji tak nahrazuje díry v sestavě, které mohou vzniknout vinou zranění, karet, nebo taky odchodů důležitých hráčů.

Typickým příkladem je umístění Lukáše Masopusta na pravý kraj obrany, kde vznikl po přestupu Vladimíra Coufala do West Hamu hotový kráter. Paradoxně i kvůli téhle oblíbené kratochvíli Jindřicha Trpišovského, který už během jara „vyrobil“ z Tomáše Holeše defenzivního záložníka a připravil se tak o přirozenou náhradu za spolehlivého reprezentačního beka.

Masopust měl pro sestup o řadu níž dobrý předpoklad. Byť je celou kariéru zvyklý téměř výhradně útočit, během angažmá ve Slavii se zvýšila jeho soubojová úspěšnost k hranici velmi dobrých šedesáti procent.

Na ní se pohybuje i Oscar Dorley, nový levý bek, který před lety v litevském FK Trakai zastával ofenzivní posty.

„Fotbal spěje ke komplexnosti, šanci budou mít jen hráči, kteří umí dopředu i dozadu. Vyžaduje to dobrou kondici, charakter a univerzálnost hráčů,“ prohlásil Jindřich Trpišovský už v září 2018. Těsně po tom, co se Slavií přetlačil v Evropské lize Bordeaux 1:0. V sezoně, kdy se „sešívaní“ procpali až do čtvrtfinále proti Chelsea.

Už v té době měl plán, jak postupně přestavovat „sešívaný“ kádr.

Tahle vize vychází ze současných trendů, které asi nejvíc ze všech trenérů na světě razí Josep Guardiola. Ukázkovým příkladem budiž jeho Bayern Mnichov mezi lety 2013 a 2016, kdy rozšířil poziční dovednosti postupně Bastianu Schweinsteigrovi, Philippu Lahmovi, Joshuu Kimmichovi nebo Davidu Alabovi.

A mimochodem je to právě Guardiola, navzdory tomu jak se Trpišovský přiklání spíše k Jürgenu Kloppovi, kdo už v dubnu 2007 v tomto duchu promluvil na trenérském setkání v malé katalánské obci Sant Cugat, která leží severně od Barcelony. Tenkrát byl na úplném začátku své trenérské kariéry u rezervy „Barcy“.

„Bylo to v době, kdy měl těsně po své hráčské kariéře a béčko Barcelony nevedl ještě ani v jednom zápase. Při pohledu do davu, v němž sedělo i dost zkušenějších lidí než Guardiola, si ale každý zuřivě dělal poznámky, hltali každé jeho slovo,“ vzpomíná na třináct let starou událost David Garcia, španělský kouč, který dnes pomáhá vychovávat mládež v americkém Coloradu a na té přednášce tenkrát seděl taky.

„Jeho seminář měl téma, které by šlo popsat jako hledání zákonitostí, zvýšení šancí na výhru díky tomu, jak se všichni hráči na hřišti dovedou zapojit do co nejvíce činností. Bylo to i o držení míče, bránění ve všech hráčích, útočení, zkrátka být co nejefektivnější,“ popisuje Garcia a přidává, že Guardiola přitom vycházel ze školy svého mentora Johana Cruijffa.

Tenhle generační most má své opodstatnění a taky hezkou pointu. Johan Cruijff je označován za spoluautora takzvaného totálního fotbalu, který na přelomu šedesátých a sedmdesátých let položil základ pro současnou podobu hry. A když nastupoval na konci roku 2017 Trpišovský do Slavie, použil právě tuhle revoluční metodu jako slogan své budoucí práce.

„Na špičkové úrovni vyžaduje fotbal absolutní komplexnost. Mluvím o fyzických i mentálních dispozicích hráčů. Dřív když byl někdo silný v soubojích, řezal to a všichni se ho báli. Jakkoli působil nefotbalově, stačilo to. Dnes se takový hráč na nejvyšší úroveň nedostane,“ prohlásil Trpišovský nedávno pro časopis Reflex a jen tím potvrdil svou více než dva roky starou tezi.

Trpišovský vyrábí jedno z nejcennějších zboží na fotbalovém trhu – univerzály. Souvisí to i s tím, že celá řada ligových soutěží se zdráhá rozšířit počet náhradníků na lavičkách, jen italská Serie A už roky drží dvanáct míst, což trenérům podstatně ulehčuje život, později k tomu přistoupila i nizozemská Eredivisie. Na druhou stranu třeba Premier League dlouho držela dokonce jen pět náhradníků, teď je to sedm, což je nejčastější počet po Evropě. A trenéři logicky musí přemýšlet, jak mít složenou lavičku, aby dokázali reagovat na jakoukoliv eventualitu během zápasu.

Trpišovský ale může být v klidu...

A nese to úspěchy.

