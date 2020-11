Stanciu jen na lavičce Slavie? Roli hraje forma i Lingrova obětavost

Radost fotbalistů Slavie po brance do sítě Nice v utkání Evropské ligy • Reuters

Rumunský reprezentant není v žádném případě na odpis, ale čeká se, že přinese víc, že výrazněji rozproudí hru Slavie, že bude produktivnější. V probíhající sezoně si sice připsal asistenci u jediné branky v duelu s Leverkusenem, ve FORTUNA:LIZE počítá v sedmi zápasech dva góly a dvě asistence, ale prakticky každý tuší, že jeho potenciál leží o dost výš.

„V posledních zápasech, ve kterých nastoupil, nebyl tolik vidět, nepůsobil tak dominantně. Očekával bych, že jeho výkony půjdou nahoru. Navíc na stabilní hráče, mezi které bych Stancia počítal, se nyní dotahují mladíci, ať už Zima, Sima, nebo Lingr,“ upozorňuje zkušený trenér Vlastimil Palička.

Nicolae Stanciu v sezoně Soutěžní zápasy: 11 V základní sestavě: 9 Minuty: 781 Góly: 2 Asistence: 3

Stanciova spolupráce ve středu pole s Petrem Ševčíkem nepřinášela v poslední době takový efekt. V Evropské lize se Trpišovský zkouší opřít o Ondřeje Lingra, jenž se po letním příchodu z Karviné postupně sžívá s týmem a na hřišti dostává víc prostoru.

V Nice se blýsknul výstavní trefou, potáhl balon z vlastní poloviny až před vápno soupeře, pak do něj prásknul a vymetl šibenici. „Když připustím, že Stanciu je zdravotně fit, trenér chtěl možná mít proti mladému celku Nice pohyblivou sestavu. Roli mohlo hrát tedy i to, že Lingr je na tom běžecky líp, odvede velký objem práce, je pro tým prospěšnější,“ přemýšlí Palička.

Trpišovský tyhle úvahy jistým způsobem potvrzuje, Lingr se pro něj svým přístupem stává absolutně platným hráčem. „Ne náhodou to byl třetí úspěšný zápas v Evropě po sobě s ním na podhrotu. On se strašně obětuje pro tým, je jeden z prototypů, proč nám to teď funguje, upřednostňuje týmovou složku před individuální,“ vypočítává Trpišovský.

Slávistickému kouči se navíc rozšířily možnosti pro tvorbu sestavy. Marodi se vracejí, stratég červenobílých může v programu, který teď pojede až do Vánoc v rytmu anglický týdnů, rozkládat síly.

„Trenér nemá problém kohokoliv posadit a sestavu přizpůsobovat i podle soupeře. Zároveň je velmi důležitou stránkou celého realizačního týmu komunikace. Jsem přesvědčený o tom, že trenér Stanciovi situaci vysvětlil. A také si nemyslím, že by teď o víkendu v lize nehrál. Navíc ve Slavii jsou všichni hráči pokorní, pracovití, mají týmové myšlení,“ podotýká Palička.