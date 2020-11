Vorlova premiéra? Dohoda s Drobným a nula: Závary byly, tutovky ne

Chytat proti týmu, na který se Dynamu dlouhodobě nedaří, to je asi pořádný test, že?

„Byl to skutečně křest ohněm. Takové zápasy jsou určitě lepší, pořád je něco na práci. Jsem rád, že jsme to takhle zvládli. Kluci přede mnou odvedli výbornou práci, za což zaslouží poděkování. Měli jsme těžký týden a bod z tohoto utkání určitě bereme.“

Kdy jste se dozvěděl o tom, že proti Plzni nastoupíte?

„Asi dva dny před zápasem za mnou přišel Jarda Drobný a spolu jsme komunikovali, že mám být připravený a na předzápasovém meetingu to tak bylo potvrzeno.“

Předpokládám, že od velezkušeného parťáka Jaroslava Drobného jste dostal pár rad…

„Od něj jich dostatek dostávám každý den, za což jsem moc rád. Věděli jsme, že do vápna bude létat velké množství centrů a nebezpečí budou znamenat i útočníci soupeře. Nám se je podařilo eliminovat a bod je proto zasloužený.“

Vychytaná nula proti Viktorii asi hodně posílí sebevědomí. Souhlasíte?

„Osobně mi hodně pomohla slovenská štace. Ani moc neberu, že to byla moje ligová premiéra, v Čechách ano, ale už jsem si ji prožil v Senci. Jsem rád, že jsem to osobně zvládnul a dařilo se i týmu. Snad to takhle půjde dál.“

Působil jste velmi jistým dojmem, cítil jste při utkání určitou nervozitu?

„Kupodivu ne, čemuž jsem se docela divil. Pomohlo mi to, že jsem byl pořád v zápřahu. Ale každá mince má dvě strany, takže to mohlo dopadnout špatně. Hráli jsme ale kompaktně a z toho vyplynulo, že soupeř neměl výraznější šance.“

Přesto Plzeň byla opticky lepší, kopala 16 rohů, do vápna létal ze stran nespočet centrů.

„Rozebírali jsme to s trenérem, že standardek bude hodně, k tomu má Plzeň i kvalitní hlavičkáře. Kluci to fantasticky zvládli, a když to šlo, tak jsem se jim snažil pomoci. Byl to vybojovaný bod, takhle musíme pokračovat dál.“

Při pěti zákrocích jste mužstvo podržel. Byl moment, kdy vám zatrnulo?

„Matně si vybavuju, že po standardkách tam balon asi dvakrát poskakoval ve vápně. A to je hrozně obtížné, když před sebou máte dvacet lidí. Balon je na zemi, může odkudkoliv vylétnout. Závary tam sice byly, ale vyložené tutovky si soupeř nevypracoval.“