Trpišovský se zlobil: První poločas? Šanci měl Jurásek, jinak špatný...

Do sestavy proti Zbrojovce poslal sedm jiných hráčů než naposledy v Nice, mimo jiné sedmnáctiletého mládežníka Matěje Juráska. A přišel šok. Slavia neporazila doma nováčka, v sezoně to je její druhá ztráta a paradoxně opět s ligovým zelenáčem, poprvé to přišlo s Pardubicemi. „To je spíš náhoda,“ nehledal v tom spojitosti kouč „sešívaných“ Jindřich Trpišovský.

Tak co se přihodilo?

„První nebezpečnou situaci měl soupeř, nezachytili jsme náběh po standardce a trefili tyč. Postupně jsme se sice rozbíhali, ale náš výkon byl v první půli hodně špatný, statický. Jedinou šanci měl Jurásek, jinak špatný... Brno naopak podalo velice dobrý bojovný výkon, agresivní, bylo velice nepříjemné a my jim našim výkonem v první půli ještě nahráli.“

Hned do druhého poločasu jste pak poslal zkušené hráče Masopusta, Olayinku a Holeše, nechtěl jste na nic čekat?

„Po tom prostřídání se náš výkon postupně zlepšoval, něco jsme nedali, trefili jsme se až z nejtěžší pozice. Ale nepřidali jsme druhou branku a soupeř se dostal do brejku, ze kterého následně vyrovnal. Pro nás je to ztráta bodů, lepší výsledek nás stál ten první poločas a šance ve druhé půli, kdy začal hrát soupeř na větší riziko, výš.“

Vyčítáte si velké množství změn v sestavě? Oproti Nice jich bylo sedm.

„Je to souběh více věcí. Některé změny byly vynucené, víme, že není jednoduché pro hráče, když se udělá tolik změn. Na druhou stranu v tomhle složení trénujeme, hráči hrají na tréninku proti sobě a principy naší hry všichni znají. Problém byl, že jsme hráli hrozně pomalu a bez pohybu. Chyběly nám situace jeden na jednoho, kromě Juráska se nikdo nesnažil o obcházení. Plus výkon Brna, upozorňovali jsme hráče, že je to jiný tým než na začátku ligy, po pauze se prezentuje velice dobře, vyhrál v Jablonci, pak nešťastná remíza s Příbramí, mají velice dobrého trenéra, nebezpečné hráče do ofenzivy...“

V lize jste zatím ztratili jen dvakrát, paradoxně ale se dvěma nováčky. Proč zrovna s nimi?

„Spíš je to náhoda. Každý ten zápas byl jiný. Stejně snad bylo jen to, že jsme inkasovali po našich chybách, když šel hráč sám na bránu. Pardubice to daly hned, Brno ne, ale dohrálo roh.“

V zápase poprvé v základu nastoupil sedmnáctiletý záložník Matěj Jurásek, jak se vám líbil?

„Původně měl hrát Tomáš Malínský, který ale vypadl ze zdravotních důvodů, přivezl si to z Nice. My zvažovali, s jakými křídelníky nastoupíme, Sima se nám vrátil až v sobotu z Francie, kde si vyřizoval víza, ve čtvrtek v pět ráno vstával a odjížděl do Evianu, pak se přes Ženevu přesouval do Prahy. Jurásek vypadá dobře v tréninku, má dispozice, které se nám líbí a nechtěli jsme dávat na křídla přetížené hráče. Musím říct, že Jurásek byl v prvním poločase nás nejnebezpečnější hráč, naznačil své přednosti. Na druhý start v lize a na jeho věk velice dobrý výkon.“

