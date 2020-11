Koller: Jurásek jako Zima, Plzeň bez plánu B i nadprůměrný Karlsson

Nemůžeme začít jinak než u Slavie, která nečekaně remizovala s šestnáctým Brnem. Čím to?

„Nejspíš se toho sešlo víc. Na slávisty mohla dolehnout čtvrteční Evropská liga s cestováním i sedm změn v sestavě, což je hodně vysoké číslo. Druhou věcí je průběh zápasu: vedli 1:0 a měli to pod kontrolou, jenže...“

Jenže?

„Brno se ve druhém poločase skoro nedostalo za půlku a na konci udeřilo z jedné z mála šancí. Takhle to v podobných zápasech bývá. Hodně zbytečná ztráta pro Slavii.“

Nezklamala vás v ofenzivní fázi? Proti třetímu nejhoršímu týmu ligy se od ní čekalo víc.

„První půle byla od Slavie hodně špatná: měla kliku, že se Brno hned na začátku netrefilo. Simův gól na 1:0 mohl slávisty uklidnit, ale měly přijít další. Už předtím mladý Jurásek špatně řešil koncovku, měl nahrát Musovi před prázdnou.“

Zmiňoval jste sedm změn v sestavě – nebylo jich až osudově příliš?

„Jasně, mělo to vliv. Na druhou stranu chápu, že Slavia má našlapaný program a bylo by škoda nevyužít široký kádr. Kdy jindy by méně vytěžovaní hráči měli dostat víc prostoru než právě proti outsiderovi? Z dlouhodobějšího hlediska je dobře, že dostali šanci a trenér si rozšířil obzory, i za tu ztrátu bodů to stojí.“

Jak se vám líbil sedmnáctiletý ofenzivní talent Matěj Jurásek, jenž hrál v lize poprvé od začátku?

„Slavia v něm má zajímavý příslib do budoucna. Je to spíš dynamický brejkový typ,