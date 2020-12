Weber překonal 1000 dní v Boleslavi: Nejlépe jsme hráli s Komličenkem

Mladou Boleslav přebíral na konci února 2018 a stále ji vede. Jozef Weber (49) je trenérský držák. Jen čtyři ligoví koučové jsou u svých týmů déle než on. „Trenérská kariéra je trošku jiná než hráčská, a když někdo vydrží na jednom místě delší dobu, něco to pro něj znamená,“ říká Weber v rozhovoru pro deník Sport. I on během zatím necelých tří let v Boleslavi prožil tíživé chvilky. Nejen o nich vypráví pro iSport Premium.

Ještě žádný trenér nevydržel v Mladé Boleslavi při jedné štaci přes tisíc dní. To se už změnilo. Současný velitel lavičky Středočechů Jozef Weber načal minulý týden druhou tisícovku během svého angažmá. Přitom když do města automobilů přicházel, rotace trenérů tam byla poměrně rychlá…

Když jste do Boleslavi přicházel, říkal jste, že byste trenérský kolotoč rád zastavil. Povedlo se, že?

„Mám radost. Vybavuji si, že už když jsem přicházel do Karviné, byla tam podobná statistika. Taky se tam vystřídali asi čtyři trenéři během dvou let. Trenérská kariéra je trošku jiná než hráčská, a když někdo vydrží na jednom místě delší dobu, něco to pro něj znamená.“

To je na obsazení laviček v české lize vidět. Delší dobu ze současných ligových koučů jsou u týmů jen čtyři, přičemž Jiří Krejčí a David Horejš vedli Pardubice, respektive České Budějovice dlouho ve druhé lize, a Jindřich Trpišovský nastoupil do Slavie stejně jako Petr Rada do Jablonce jen dva měsíce před vaším příchodem do Boleslavi.

„Co na to říct? Není to moc příznivé. Na druhou stranu tam, kde ti trenéři vydrží, to nějakým způsobem funguje. Je nepříjemné, když někam přijdete a třeba už po půlroce ztratíte práci. Myslím, že za tak krátkou dobu ani trenér nemůže něco extra změnit. Ale to je fotbalový život.“

I vám bylo zřejmě během boleslavského angažmá ouzko. Bál jste se někdy, že by mohlo skončit předčasně?

„Nevím, jestli bych řekl, že jsem se bál, ale ouzko mi bylo. Žádnému trenérovi není příjemné, když se nedaří. Nám se hrubě nepovedl vstup do ligy po koronavirové pauze. I sám ze sebe jsem byl trochu zklamaný, že se nám to nepovedlo nastartovat. Navíc jsem v týmu viděl i takový neklid. Párkrát se prohrálo, kluci se dívali vedle sebe a tam už neměli Matějovského, Komličenka, Jugase, Hájka a další. Mužstvo bylo trochu vyděšené. Proto jsem rád, že jsme se vzpamatovali.