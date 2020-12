Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 71. Pilař, 84. Schranz Sestavy Domácí: S. Dostál – Simerský, P. Buchta, Procházka – Fantiš (78. Janetzký), Hlinka, Conde (90+2. Slaměna), Jiráček (C) – Dramé (46. Jawo), Poznar, Čanturišvili. Hosté: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Krob (90+2. Jovović) – Považanec (C) – Pleštil (67. Ladra), R. Hrubý (90+2. Čvančara), V. Kubista, Pilař (87. Podaný) – Schranz (87. Doležal). Náhradníci Domácí: Janetzký, Jawo, Kolář, Rakovan, Martínez García, Toutou Mpondo, Slaměna Hosté: Čvančara, Doležal, Hübschman, Jovović, Ladra, Podaný, Vajner Karty Domácí: Poznar, Poznar Hosté: Libor Holík, Krob Rozhodčí Berka – Mokrusch, Podaný Stadion Stadion Letná, Zlín

Jablonec, který v lize nastoupil po dvou týdnech, jelikož jeho zápas s Bohemians 1905 z minulého kola byl odložen, zahrozil proti Zlínu jako první v osmé minutě. Holík nacentroval do vápna na Zeleného, jehož hlavičku vyrazil brankář Dostál. Akce pokračovala, Pleštil ji však zblízka zakončil střelou nad. Stejně později dopadly i Krobův přímý kop a Považancova a Schranzova rána zpoza šestnáctky.

Ze stejné pozice na opačné straně pálil dvakrát Dramé, ale vždy jen do středu branky do náruče připraveného Hanuše. Pak zahrozil opět Jablonec. Robert Hrubý si naběhl do vápna na Pleštilovu přihrávku, ale jeho přízemní střelu Dostál zastavil.

SESTŘIH: Zlín - Jablonec 0:2. Domácí v deseti padli, rozhodli Pilař a Schranz

Poté dostal s pěti trefami nejlepší ligový střelec "Ševců" Poznar první žlutou kartu. V závěru poločasu podle rozhodčího Berky nafilmoval v pokutovém území Severočechů pád a po druhé žluté oslabil mužstvo.

Severočeši se po změně stran dlouho nedostali k výraznějšímu ohrožení Dostálovy branky. V 71. minutě se ale poprvé gólově prosadili. Hrubý našel Pilaře, který překonal Dostála. Letní posila se za Jablonec v pátém ligovém utkání prosadila poprvé.

V 83. minutě Conde v šestnáctce nedovoleně zastavil Schranze a sudí Berka nařídil pokutový kop. Odpovědnost vzal na sebe sám faulovaný hráč, který bez potíží penaltu proměnil a dodal hostům uklidnění.

Jablonec porazil Zlín v lize počtvrté za sebou a znovu bez inkasovaného gólu. V nejvyšší soutěži nepodlehl Zlínu od dubna 2008 ve 13. zápase po sobě a ve Zlíně od září 2005 podeváté v řadě. Severočeši se posunuli na páté místo právě před "Ševce". V úterý je čeká odložený domácí duel s Bohemians.

Klíčové okamžiky zápasu

Zlín - Jablonec: Schranz penaltu bezpečně proměnil, 0:2

Zlín - Jablonec: Conde ve skluzu zasáhl Schranze, penalta!

Zlín - Jablonec: Ladrovu přihrávku nezužitkoval Kubista, záhy Hrubého vychytal Dostál

Zlín - Jablonec: Pilař prostřelil Dostála a otevřel skóre, 0:1

Zlín - Jablonec: Ševci po souboji Kroba s Fantišem chtěli penaltu, leč marně!

Zlín - Jablonec: Poznar za simulování viděl druhou žlutou kartu, a byl tudíž vyloučen!

Zlín - Jablonec: Dramé šikovně hledal Poznara, tomu scházel krok

Zlín - Jablonec: Hrubého už skoro gólovou střelu famózně zastavil Dostál

Zlín - Jablonec: Dramého střelu z větší vzdálenosti pohlídal Hanuš

Zlín - Jablonec: Dramé z hranice vápna vyzkoušel Hanuše

Zlín - Jablonec: Schranzova dělovka zamířila vysoko nad bránu

Zlín - Jablonec: Krobův přímák bránu nenašel

Zlín - Jablonec: Po Holíkově centru hlavičkoval Kubista nepřesně