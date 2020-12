Odvolal gól, teď obral favorita. Karma funguje, culil se Papadopulos

Těší vás výhra v Plzni?

„Máme tři body a z toho pochopitelně velkou radost, Plzeň nás přehrávala kombinačně, ale my jsme také hráli dobře. Náš taktický záměr být v bloku a hrát na brejky vyšel trenérovi stoprocentně. Potrestali jsme z toho Plzeň, vezeme do Karviné tři body a jsme za to strašně rádi.“

Minulý týden jste ve Zlíně upozornil sudího, aby neuznal gól Karviné, teď jste rozhodl v Plzni. Cítíte satisfakci?

„Už mi to lidé říkali. Karma funguje, jsem rád, že se mi to podařilo a máme tři zlaté body.“

Překvapilo vás, že jste v plzeňském vápně skákal na hlavičku úplně sám?

„Určitě. Dobrou práci tam udělal Martin Šindelář, odblokoval hráče a já tam vyplaval sám. Kdyby Plzeň byla ve své stoprocentní formě, budeme to mít daleko těžší. Pořád je silná na balonu, ale nejsou efektivní. Nám pomohlo, že Plzeň není ve své kůži.“

Bylo těžké ustát plzeňský nápor ve druhém poločase, kdy na hřiště poslala druhého útočníka Jeana-Davida Beauguela?

„Tlak na nás byl velký, celý tým jsme bránili výsledek. Musím kluky pochválit, všichni nechali na hřišti všechno. Vyhráli jsme to víc bojovností než fotbalovostí, ale i takové zápasy někdy jsou a jsme rádi, že po dvou nezdarech vezeme do Karviné tři body.“

Pomohlo vám, že se Plzeň nemohla opřít o vlastní fanoušky?

„To ne, nepomáhá to nikomu, já jsem zvyklý hrát před diváky. Pro domácí i pro hosty je to pak víc motivující. Je škoda, že lidé nesmějí na stadiony, ale musíme respektovat situaci, jsme hlavně rádi, že můžeme hrát. Takhle to není úplně příjemné, raději budu hrát před plnou Doosan arénou, člověk si to užívá daleko víc.“

Jste rád, že jste se tentokrát vyhnuli laciným gólům?

„První dva předešlé zápasy jsme dostávali branky v úvodu. Taktické pokyny byly zvládnout začátek. Pak jsme vstřelili gól, Plzeň znervózněla i pod tíhou předešlých výsledků. Byli na míči, měli převahu, ale chybí jim lehkost v zakončení a nejde jim snadno si vytvářet šance. Plzeň je pořád top klub, ale momentálně má slabší období.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 38. Papadopulos Sestavy Domácí: A. Hruška – Řezník (46. Beauguel), Hejda, Pernica, Limberský (C) – Bucha, Kalvach (89. Hořava), Al. Čermák (89. Káčer) – J. Kopic (31. Ba Loua), J. Kovařík (75. Alvir) – Ondrášek. Hosté: Bolek – Santos, Dramé, Šindelář (C), Ndefe – Mangabeira – Herc (65. Janečka), Ostrák (77. Smrž), Qose (83. Čmelík), Bartošák (77. Guba) – Papadopulos (65. Haša). Náhradníci Domácí: Staněk, Hořava, Beauguel, Brabec, Ba Loua, Alvir, Káčer Hosté: Smrž, Haša, Čmelík, Twardzik, Guba, Janečka, Neuman Karty Domácí: Bucha Hosté: Guba Rozhodčí Hocek – Melichar, Vlček Stadion Doosan Arena, Plzeň

