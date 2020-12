SESTŘIH: Brno - Budějovice 1:3. Dynamo válí, dvakrát pálil Brandner

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53. Růsek Hosté: 10. Brandner, 17. Brandner, 90+2. Čavoš Sestavy Domácí: Floder – Jan Moravec, Dreksa (C), Gajić (32. Jakub Šural), Kotula (84. Hladík) – Pachlopník, J. Sedlák, Ad. Čermák, Štepanovský (32. Šumbera) – Růsek, Přichystal (59. M. Vintr). Hosté: Drobný – Čolić, Králik, Talovierov, Skovajsa – Čavoš (C), Javorek – M. Valenta (70. L. Matějka), Brandner (85. L. Havel), Mészáros (81. Mršić) – Van Buren. Náhradníci Domácí: Šustr, Šural, Hlavica, Bariš, Šumbera, Hladík, Vintr Hosté: Vorel, Havel, Kladrubský, Jánošík, Bassey, Matějka, Mršić Karty Domácí: Gajić, Štepanovský, M. Vintr Hosté: Talovierov, Javorek Rozhodčí Lerch – Mikeska, Dresler Stadion Městský fotbalový stadion Srbská, Brno

Brno tak ani na šestý pokus nedokázalo doma zvítězit, naopak Jihočeši počtvrté za sebou neprohráli a i v pátém utkání si udrželi venkovní neporazitelnost v probíhajícím ročníku. V neúplné tabulce Budějovice poskočily na jedenáctou příčku, Zbrojovka promarnila možnost opustit sestupové pásmo a je šestnáctá.

Do zápasu vstoupili lépe domácí a už ve třetí minutě se k nebezpečnému zakončení v šestnáctce soupeře dostal Růsek, ale z celkem slibné pozice mířil těsně nad. Poté převzali aktivitu hosté, ale přímý kop Čoliče mířil nad. Další útočná akce už ale skončila gólem. Javorek vysunul do sóla Brandnera, který si obhodil gólmana a otevřel skóre.

Jihočeši byli nadále nebezpečnější a hlavně efektivnější, což potvrdili v 16. minutě. Čoličův centr hlavičkoval Van Buren do tyče, ale míč se odrazil přímo k Brandnerovi, který ho uklidil do prázdné branky a podruhé v sezoně dal v utkání dva góly. Poprvé se mu to povedlo před třemi týdny při nečekané výhře 4:2 na Spartě.

SESTŘIH: Brno - České Budějovice 1:3. Dva góly dal Brandner, Zbrojovka doma nevyhrála už podvanácté

Brňany dva góly evidentně srazily a v pohodě hrající Budějovice měly zápas pod kontroltou. Ve 26. minutě se proháčkoval do šestnáctky Zbrojovky Van Buren, ale obrana míč na poslední chvíli zblokovala. Domácí po půlhodině hry sáhli ke dvěma střídáním a příchod Šumbery s Šuralem jim pomohl.

Zbrojovka získala převahu a ještě před přestávkou mohla snížit, jenže Přichystal z otočky zamířil přímo do brankáře Drobného. Odměny za zlepšený výkon se tak domácí dočkali až ve druhé půli, kdy v 53. minutě Dreksa odcentroval a Růsek hlavou snížil na 1:2.

Vyrovnat mohl v 67. minutě Pachlopník, ale veterán Drobný si s jeho pokusem poradil a vyzmanenal se i při střele Růska o čtyři minuty později. Brno nedokázalo skórovat ani ze závěrečného tlaku a naopak potřetí inkasovalo, když se z brejku v nastavení prosadil Čavoš.

Klíčové momenty utkání

Brno - České Budějovice: Pachlopníkovu střelu z voleje Drobný reflexivně vyrazil

Brno - České Budějovice: Šuralova střela z první těsně minula tyč!

Brno - České Budějovice: Centr Štěpanovského prodloužil Přichystal, Drobný míč lapil

