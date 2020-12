Extra náboj derby „S“: po 12 letech o první místo. Čeká se vypjatá řežba

Gólman Slavie Ondřej Kolář (vlevo) se raduje z postupu do jarní fáze Evropské ligy po utkání s Beer Ševou • Pavel Mazáč / Sport

Úderem dnešní půl sedmé večer se dění v tuzemském fotbale na hodinu a půl zastaví. Veškeré zraky se upřou k Letné, kde proběhne už 297. derby pražských „S“. Klasika, střet největších a nejslavnějších značek. Tentokrát ovšem s nádechem ještě většího dramatična. Vůbec poprvé od října 2008 si to totiž Sparta se Slavií rozdají v přímé bitvě o první místo v tabulce. Aktuálně je dělí pouhé dva body.

Pětadvacet, třiadvacet, devět, čtyřiadvacet, patnáct. Bodové rozdíly před posledními derby. Všechny pochopitelně ve prospěch Slavie, která má už několik let nad Spartou výrazně navrch. Tentokrát jsou nůžky téměř sevřené. Protáhly by se jimi jen dva body. To je aktuální rozdíl mezi oběma giganty.

„Bude to stejná bitva jako vždy. Myslím, že nikdo moc nevnímá, jak na tom kdo je v tabulce. I kdyby hrál první s osmnáctým, průběh bude vždycky stejný,“ míní kouč sešívaných Jindřich Trpišovský.

To je do velké míry pravda. Kolize dvou rivalů, mezi kterými panuje až nenávist, bude mít grády úplně vždycky. Přímá řež o první místo v ligovém pelotonu ale tomuhle mači dodává ještě víc šťávy.

Tím spíš, že tady nic takového už dlouho nebylo. Přesně dvanáct let. Naposledy bylo před derby první místo ve hře v říjnu 2008. Nyní se vše vrací do historicky zajetých kolejí. Na Letné proti sobě vyběhnou dvě aktuálně nejlepší mužstva.

„Hrajeme doma a uděláme všechno pro to, abychom byli úspěšní,“ vyhlásil sparťanský stratég Václav Kotal. Jeho komando před dnešním šlágrem nemusí chodit pro motivaci daleko. Má před sebou další možnost, jak položit na lopatky trenéra Trpišovského.

Zatím se mu to nepovedlo, slávistický kouč z derby jako poražený ještě nikdy neodcházel. Z osmi duelů sebral tři výhry a pět remíz. Vytvořil tak kolem sebe auru muže, který tyhle duely zkrátka umí.

Dokážou mu ji Bořek Dočkal a spol. rozbít?

„My hráči, fanoušci, trenéři, všichni v klubu už derby potřebujeme vyhrát. A vyhrajeme ho,“ prohlásil sebevědomě elitní útočník Lukáš Juliš.

Stejně jako v posledních letech jde ovšem do hitu podzimu v lepším rozpoložení mančaft v Edenu. Vévodí lize, ve čtvrtek si navíc zajistil postup do jarní části Evropské ligy. Sparta se to samé naopak po prohře v Lille nepovedlo.

„Dny do zápasu jsou lepší, pokud tam jdete v lepším rozpoložení,“ pokýval hlavou Trpišovský. „Slavia je určitě v lepší pozici,“ souhlasil Kotal.

Jakkoli se neustále dokola opakuje, že derby nemá favorita, poslední vzájemné duely potvrdily, že právě ona lepší pohoda může být rozhodující. I proto je Slavia tak úspěšná. A Sparta nikoli.

„V posledních zápasech jsme byli vždycky výš, teď si myslím, že to bude víc vyrovnané. Očekávám velkou řežbu,“ prohodil záložník červenobílých Petr Ševčík.

Ano, řežba to bude nepochybně. Ovšem s jakým výsledkem?

