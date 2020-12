Guľa ve vážném ohrožení. Vedení Plzně řeší i jeho okamžitý konec

V sobotu padla poslední jistota. Zatímco dosavadních jedenáct domácích ligových duelů pod vedením Adriana Guľy Plzeň vždy zvládla za tři body, proti Karviné selhala a o výjimečnou bilanci přišla. V součtu s prohrou ve Zlíně (0:1) a remízou v Českých Budějovicích (0:0) šlo už o třetí zaváhání v řadě, navíc pokaždé bez vstřeleného gólu.

A to je pro Viktorii nepřijatelné, takže se okamžitě začala přetřásat Guľova pozice.

„Jde to dolů herně i výsledkově, tři zápasy se skoro nevystřelilo na bránu,“ glosuje to dobře informovaný zdroj deníku Sport, podle kterého jsou na stole dvě varianty. Buď slovenský kouč dojede podzim, tedy ještě čtyři utkání, nebo skončí okamžitě.

SESTŘIH: Plzeň - Karviná 0:1. Další velké zklamání! Viktorii skolil Papadopulos

„Každá prohra je bolestivá, komplikuje nám situaci, obzvlášť doma v zápasech, kde jste jednoznačným favoritem. O to důležitější je sbírat body i venku, abychom měli něco nahraného pro případ, kdy doma takovou sérii ukončíme. Je to pro nás velké zklamání, nejen proto, že jsme doteď neztratili ani bod a to tady hrála kvalitní mužstva. Dostali jsme se do takové situace a musíme co nejdřív najet zpět na vítěznou vlnu,“ podotkl po prohře s Karvinou zklamaný Guľa.

Slovenský kouč přitom přišel do Doosan Areny teprve před rokem, když vystřídal Pavla Vrbu. Vstup do nového angažmá měl úžasný, zvadlý tým okamžitě probudil a Plzeň začala prohánět Slavii, jejíž náskok byl považován za nedostižný.

Guľa navíc přeformátoval celý klub – od změny image, společných snídaní, početného realizačního týmu složeného výhradně ze svých krajanů, změny tréninkového režimu až po využívání nejmodernějších technologií. Plzeň ho navíc musela vyplatit z úvazku u Slovenského fotbalového svazu, úhrnem tak pro ni představoval masivní investici.

I proto dostal druhou šanci po říjnovém vyřazení z Evropské ligy izraelskou Beer Ševou, což byl propadák, který jeho předchůdci Dušan Uhrin mladší či Miroslav Koubek odskákali okamžitým vyhazovem.

Počítalo se s tím, že tým se z krachu v Evropě oklepe a napraví jej v domácí soutěži – tím spíš, že hlavní konkurenti Slavia i Sparta musí svou koncentraci i síly tříštit na dvou frontách. Jenže nastal pravý opak, Viktoria ve FORTUNA:LIZE tápe, po desátém kole je až na čtvrtém místě a na vedoucí Slavii ztrácí devět bodů.

Včera Guľa absolvoval pravidelné hodnocení zápasu s vedením klubu, které si vzalo čas na rozmyšlenou. Případnou náhradu připravenou nemá, nikoho ani zatím nekontaktovalo. Rozhodnutí však musí padnout co nejdříve, už v sobotu totiž Viktorii čeká další zápas na hřišti rozjetého Jablonce.

V rychlém sledu pak následují domácí utkání s Teplicemi, které jako poslední před Karvinou dokázaly v Plzni bodovat, výjezd na Slovácko a ďábelský program završí den před Štědrým večerem šlágr všech šlágrů – do Štruncových sadů dorazí mistrovská Slavia.

Zda u toho bude ještě Guľa, není v tuto chvíli vůbec jisté.