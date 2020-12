Plzeň v křeči. Velké zklamání, hlesl Guľa. Hráči trefují sami sebe...

Proč jste prospali první poločas?

„První poločas byl z naší strany pomalý. Řešili jsme věci zbrkle, někdy to bylo nepřipravené a s dotykem navíc, tím pádem se nám uzavíraly prostory, navíc jsme inkasovali. Pak se to zlepšilo, ale nebylo nám dneska souzené dát gól.“

Branku jste nedali tři zápasy. Jak se mužstvo dostalo do takové křeče?

„Dneska tam byl mimořádný neklid ve finální třetině hřiště, chlapci v zakončení trefovali sami sebe... Dostaneme se do zakončení hodněkrát, ale volíme zbkrlá řešení. Hráči to do brány chtějí donést, ale možná i z přemíry snahy se to pak odráží do opačných prostor. Je to pro nás velké zklamání.“

Zklamal vás výkon středových hráčů?

„Není to jen o těch třech chlapcích, ale o celém mužstvu a jeho nastavení.“

Pomohl vám příchod Jeana Davida Beauguela ve druhém poločase?

„Dostal se do víc šancí než Kobra (Zdeněk Ondrášek). Byli tam dva spolu, David měl lepší výběr místa. Ale ve druhém poločase jsme se zlepšili celkově jako mužstvo, centry do vápna chodily z jiných prostor. Ale resumé je takové, že ani jeden z nich nedal gól, to je na ofenzivní tým, jak se snažíme prezentovat, málo.“

Uvažujete o tom, že v zimní pauze budete muset do týmu sáhnout? Zvlášť, pokud bude zranění Jana Kopice vážné.

„Kromě výsledku je to velké neštěstí, snad to u Kopiho nebude nic vážnějšího, ale nevypadalo to úplně příznivě. V zimě na to bude prostor nejen u křídelních hráčů, ale celkově si musíme naši situaci do detailu rozebrat. Určitě bude prostor na to, abychom si vyhodnotili, jak do toho vstoupit a jak reagovat.“

Tři zápasy jste nevstřelili gól. Jak chcete zvednout tým po psychické stránce?

„Takový je fotbal, i takovým klubům a hráčům se to může stát, děje se to třeba i Realu. V tom je kumšt a krása fotbalu. Musíme naše zkušenosti, dravost jednoznačně uchopit tak, abychom byli silnější a výrazněji potěšili fanoušky než v těchto třech kolech.“

Mrzí vás, že jste ukončili sérii 13 domácích zápasů, kdy jste neztratili ani bod?

„Každá prohra je bolestivá, komplikuje nám situaci, obzvlášť doma v zápasech, kde jste jednoznačným favoritem. O to důležitější je sbírat body i venku, abychom měli něco nahraného pro případ, kdy doma takovou sérii ukončíme. Je to pro nás velké zklamání, nejen proto, že jsme doteď neztratili ani bod a to tady hrála kvalitní mužstva. Dostali jsme se do takové situace a musíme co nejdřív najet zpět na vítěznou vlnu.“

